Indonésia encontra submarino e confirma morte dos ocupantes

Autoridades da Indonésia confirmaram neste domingo (25) que conseguiram encontrar o submarino que estava desaparecido desde a última quarta-feira (21). O equipamento estava partido em três partes e todos os 53 membros da tripulação estavam mortos. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, lamentou a morte dos tripulantes.

– Todos nós, indonésios, expressamos nossa profunda tristeza por essa tragédia, especialmente para as famílias da tripulação do submarino – declarou Widodo a jornalistas, segundo à Reuters.

Os destroços foram localizados no fundo do mar perto da ilha de Bali, disseram o chefe militar da Indonésia, Hadi Tjahjanto, e o chefe do Estado-Maior da Marinha, Yudo Margono. O submarino estava participando de um exercício de torpedo em Bali na quarta-feira quando mergulhou e perdeu contato.

A Marinha da Indonésia informou que um possível apagão de energia durante o mergulho estático pode ter feito o submarino perder o controle e torná-lo incapaz de realizar procedimentos de emergência. O incidente é o primeiro grande desastre submarino da Indonésia, que vem atualizando seu antigo equipamento militar nos últimos anos.

A Marinha da Indonésia estimou que a tripulação tinha oxigênio para sobreviver 72 horas em caso de pane elétrica e esse prazo terminou na manhã de sábado, o que tornava improvável a existência de sobreviventes. Além disso, foi detectada uma mancha de óleo na área onde o submarino naufragou, o que indicava um problema no aparelho.

Fonte: Pleno News