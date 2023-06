Indústria continua disparada na geração de empregos no Pará, afirma o Dieese

Estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostra que, de acordo com os dados oficiais do Ministério do Trabalho/Caged, no mês abril, no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado do Pará voltou apresentar crescimento na geração de empregos formais, com saldo positivo de mais de seis mil postos de trabalhos. O Pará também acumula nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023), geração de quase 14 mil postos de trabalhos, todos estes resultados maiores que os registrados nos mesmos períodos do ano passado.

No Balanço Nacional, o Pará foi o 9º Estado que registrou a maior geração de empregos formais. Já neste ano (Janeiro-Abril/2023), obteve a 13º colocação. Em todo o Norte, para todos os períodos analisados, o Estado do Pará se destaca como o maior gerador de empregos formais da Região.

Assim, no mês passado (Abril/2023), no comparativo entre admitidos e desligados, em todo o Pará, se registrou crescimento na geração de empregos formais. Foram feitas no mês analisado, um total de 35.307 admissões, contra 29.269 desligamentos, gerando um saldo positivo de 6.038 postos de trabalhos. O resultado positivo registrado este ano (Abril/2023) é bem maior que o verificado no mesmo período do ano passado (Abril/2022), pois foram feitas naquela oportunidade em todo o Estado, um total de 34.026 admissões, contra 29.195 desligamentos, gerando um saldo positivo de 4.831 postos de trabalhos.

Ainda conforme as análises do Dieese/PA, também no mês passado (Abril/2023), todos os setores econômicos de atividades no Estado do Pará apresentaram crescimento de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços, com um saldo positivo de 3.110 postos de trabalhos, seguido do Setor da Indústria, com saldo positivo de 1.189 postos de trabalhos; Setor de comércio, com saldo positivo de 843 postos de trabalhos; Construção, com saldo positivo de 750 postos de trabalhos e do Setor da Agropecuária, saldo positivo de 146 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, a movimentação do Emprego Formal registrada no mês passado (Abril/2023) mostra que foram feitas em toda a Região Norte um total de 85.726 admissões, contra 74.886 desligamentos, gerando um saldo positivo de 10.840 postos de trabalhos. Também no mês de Abril/2023, todos Estados da Região Norte apresentaram crescimento de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com saldo positivo de 6.038 postos de trabalhos, seguido do Estado de Amazonas, com saldo positivo de 1.964 postos de trabalhos; Tocantins, 876; Rondônia, 808; Roraima, 604; Amapá, 394 e do Estado do Acre, com saldo positivo de 156 postos de trabalhos.

Com o novo saldo positivo alcançado pelo Estado do Pará no mês passado (Abril/2023), no balanço acumulado dos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023), no comparativo entre admitidos e desligados, o resultado também é de crescimento na geração de empregos formais.

Foram feitas nesse ano em todo o Estado, um total 143.882 admissões, contra 129.983 desligamentos, gerando um saldo positivo de 13.899 postos de trabalhos formais. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Abril/2022), o Estado do Pará também apresentou crescimento na geração de empregos formais, entretanto o resultado foi menor. Foram feitas naquela oportunidade, um total de 137.131 admissões, contra 127.040 desligamentos, gerando um saldo positivo de 10.091 postos de trabalhos.

Ainda segundo as análises do Dieese/PA, também nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023), a grande maioria dos Setores Econômicos de atividades no Estado do Pará apresentou crescimentos de empregos formais, com destaque para o Setor da Serviços, com saldo positivo de 9.348 postos de trabalhos, seguido do Setor da Indústria, com saldo positivo de 2.515 postos de trabalhos; do Setor de Comércio, com saldo positivo de 2.199 postos de trabalhos e do Setor da Agropecuária, com saldo positivo de 534 postos de trabalhos.

Apenas o Setor da Construção ainda apresentou recuo na geração de empregos formais com saldo negativo de 697 postos de trabalhos. As análises do Dieese/PA mostram que ainda que nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023), em toda a Região Norte, foram feitas um total de 364.151 admissões, contra 331.186 desligamentos, gerando um saldo positivo de 32.965 postos de trabalhos. Também no período analisado, todos os Estados na Região Norte apresentaram crescimentos de empregos formais no comparativo entre admitidos e deligados, com destaque para o Estado do Pará com saldo positivo de 13.899 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins com saldo positivo de 5.841 postos de trabalhos; Amazonas, 4.787; Rondônia, 3.718; Roraima, 3.008; Acre, 878, e do Estado do Amapá, com saldo positivo de 834 postos de trabalhos.

Em todo o Pará, no comparativo entre admitidos e desligados, o balanço acumulado dos últimos 12 meses (Maio/2022-Abril/2023) também mostra saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas no período analisado em todo o Pará, um total de 433.464 admissões, contra 397.768 desligamentos, gerando um saldo positivo de 35.696 postos de trabalhos, o maior resultado em todo a Região Norte.

