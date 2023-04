Indústria do turismo demonstra crescimento gigantesco

A indústria do turismo vem demonstrando crescimento gigantesco. Sem dúvidas turismo é uma coisa muito séria, seríssima, na realidade. Lamentavelmente aqui no Brasil ainda não é levado a sério pois, aqui se cria dificuldades para se vender facilidades. Ao contrário disso, nos EUA, de acordo com os dados divulgados recentemente pelo Escritório Nacional de Viagens e Turismo (NTTO) mostraram que somente em fevereiro de 2023 os visitantes internacionais dos Estados Unidos gastaram quase US$ 16,9 bilhões em viagens e atividades relacionadas ao Turismo, um aumento de 64% em relação a fevereiro de 2022 e marcando o vigésimo terceiro mês consecutivo de ganhos ano a ano (quando comparado ao mesmo mês, ano anterior).



Dados preliminares divulgados pelo Bureau of Economic Analysis sugerem que os visitantes internacionais gastaram quase US$ 32,3 bilhões em viagens e bens e serviços relacionados ao Turismo nos EUA no acumulado do ano (janeiro até o final de fevereiro de 2023), um aumento de mais de 67,4% em comparação com o valor gasto em 2022; os visitantes internacionais injetaram, em média, quase US$ 547 milhões por dia na economia dos Estados Unidos no acumulado do ano. As compras de bens e serviços relacionados a viagens e Turismo por visitantes internacionais que viajam nos Estados Unidos totalizaram US$ 9,5 bilhões em fevereiro de 2023 (em comparação com US$ 4,8 bilhões em fevereiro de 2022), um aumento de 97% em comparação ao ano anterior. Esses bens e serviços incluem alimentação, hospedagem, recreação, presentes, entretenimento, transporte local nos Estados Unidos e outros itens relacionados a viagens ao exterior.



Sendo assim, as receitas de viagens representaram 56% do total das exportações de viagens e Turismo dos EUA em fevereiro de 2023. As tarifas recebidas pelas transportadoras americanas de visitantes internacionais totalizaram US$ 3,1 bilhões em fevereiro de 2023 (em comparação com US$ 1,6 bilhão em fevereiro de 2022), o dobro (aumento de 100,1%) do valor gasto no ano passado durante o mês. Essas receitas representam gastos de residentes estrangeiros em voos internacionais fornecidos por transportadoras aéreas dos Estados Unidos. As receitas de passagens de passageiros representaram 18% do total das exportações de viagens e Turismo dos EUA em fevereiro de 2023. Já as despesas com Turismo educacional e relacionado à saúde, juntamente com todas as despesas de trabalhadores fronteiriços, sazonais e outros de curto prazo nos Estados Unidos totalizaram US$ 4,3 bilhões em fevereiro de 2023 (em comparação com US$ 3,9 bilhões em fevereiro de 2022), um aumento de 9% quando em relação ao ano anterior. Despesas com Turismo médico, educação e trabalhadores de curto prazo representaram 25% do total das exportações de viagens e turismo dos EUA em fevereiro de 2023.

O Brasil deu um passo atrás quando este velho desgoverno resolveu, em breve, exigir vistos dos turistas americanos, australianos, canadenses… Prova-se claramente que quem está no comando da pasta não é técnico e tão pouco entende do assunto. Só para exemplificar, devido às dificuldades de entrada no México – que também voltou a exigir visto físico no ano passado – o Caribe mexicano registrou perdas de 60% de visitantes do Brasil e 50% da Colômbia. O dado foi anunciado pelo presidente da Associação de Hotéis de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer, durante cerimônia de oficialização do Conselho Hoteleiro do Caribe mexicano, que pretende fomentar ações junto ao governo federal para retomar os turistas perdidos. Fica claríssimo que resolver esse angu de caroço não exige nenhum gasto, é questão de visão e vontade política. Ao invés de facilitar, o petismo inconsequente atrapalha. Não consegue entender que facilitar o turismo no país gera empregos, rendas e benefícios para a população. Simples assim! Portanto, comemorar o que nos 10 dias de completo desgoverno?



Já à Argentina, impulsionada pelo programa de incentivo PreViaje – que levou números recordes para o Turismo doméstico – a Argentina recebeu cerca de 1,9 milhões de turistas estrangeiros nos três primeiros meses do ano. Segundo o Ministro de Turismo e Esportes da Argentina, Matías Lammens, o objetivo é recuperar os viajantes internacionais do pré-pandemia. O executivo também ressaltou um impacto econômico superior a US$ 1,5 milhão. Sem dúvidas que Buenos Aires e a Patagônia foram os destinos mais procurados pelos visitantes do Chile (22% do total de turistas), Brasil (15%), Uruguai (13%), Estados Unidos (11%), Paraguai, Bolívia, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido. No primeiro trimestre de 2023, Estados Unidos, Uruguai, México e Chile levaram mais turistas à Argentina do que no mesmo período de 2019. Ezeiza, Aeroparque, Porto de Buenos Aires e Ponte Internacional Tancredo Neves foram as principais vias de acesso. Cabe ressaltar que mais de 30 mil passagens foram vendidas entre 23 de fevereiro e 24 de março, ultrapassando a entrada de reservas diárias de 690 bilhetes para 1.787, o que representa um aumento de 157%. Agora imaginem como será a temporada de inverno nos fenomenais destinos Ushuaia, El Calafate, El Chaltén! Parabéns a Inprotur pelo constante trabalho de divulgação.

Imagens: Jefferson Severino