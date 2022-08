Indústria paraense bate recorde na geração de empregos no primeiro semestre no Pará

Em Maio/2022, pelo quarto mês consecutivo neste ano, no comparativo entre admitidos e demitidos, o setor da Indústria em Geral no Pará voltou a apresentar saldo positivo de Empregos Formais. Também nos Balanços do ano de 2022 (Janeiro-Maio) e dos últimos 12 meses o Pará também apresenta os maiores saldos positivos de empregos no setor na Região Norte. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O estudo foi elaborado pelo Dieese/PA com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

O balanço efetuado pelo DIEESE/PA sobre a geração de empregos formais na Indústria em Geral no Pará,no mês de Junho/2022,mostra saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado no setor em todo o Estado, 4.420 admissões contra 3.523 desligamentos, com a geração de 897 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Junho/2021), a Indústria paraense também gerou empregos formais, entretanto o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas,naquela oportunidade, 4.709 admissões, contra 3.138 desligamentos, com a geração de 1.571 postos de trabalhos.



Ainda segundo o Dieese/PA, no mês de Junho/2022, no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas,com a geração de 1.472 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará,com a geração de 897 postos de trabalhos; Rondônia, 329; Tocantins, 229; Amapá, 163 e do Acre, com 36 postos de trabalho.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, no mês de Junho/2022, foram feitas no setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 12.209 admissões contra 9.072 demissões, com a geração de 3.137 postos de trabalhos formais.

NO SEMESTRE

No primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o setor da Indústria em Geral no Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. No período analisado foram feitas no setor em todo o Estado, 24.513 admissões, contra 21.734 desligamentos, com a geração de 2.779 postos de trabalhos. No primeiro semestre do ano passado, a Indústria paraense também gerou postos de trabalhos, entretanto o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 23.630 admissões, contra 19.280 desligamentos, com a geração de 4.350 postos de trabalhos.

As análises do Dieese/PA mostram ainda que no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022), no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.779 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 1.257 postos de trabalhos; Rondônia, 1.185; Tocantins, 967; Roraima, 277; Acre, 225, e do Estado do Amapá, com a geração de 224 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no primeiro semestre deste ano, foram feitas no Setor da Indústria em Geral na Região Norte, 65.688 admissões contra 58.774 desligamentos, com a geração de 6.914 postos de trabalhos.

EM DOZE MESES

Segundo o Dieese/PA, no Setor da Indústria em Geral no Estado do Pará, nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022), há saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas nos últimos 12 meses em todo o Estado, 51.483 admissões, contra 44.150 desligamentos, com a geração de 7.333 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022), no setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 7.333 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 5.788 postos de trabalhos; Tocantins, 1.631; Roraima, 470; Acre, 440; Rondônia, 377, e do Estado do Amapá, com a geração de 335 postos de trabalhos.



Também nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022), foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 133.486 admissões contra 117.112 desligamentos, gerando um saldo positivo de 16.374 postos de trabalhos.



Imagem: Agência Pará