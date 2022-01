Indústria paraense gera quase 10 mil novos empregos em 2021, atesta o Dieese/PA

Estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostra crescimento na geração de empregos formais no Setor da Indústria paraense, no comparativo entre admitidos e demitidos no ano de 2021 (Janeiro-Novembro) e também nos últimos 12 meses. Entre os demais Estados da Região Norte, o Pará lidera a geração empregos formais no Setor no ano de 2021. É o que mostram as análises feitas com base em dados oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência.

O levantamento foi elaborado pelo Dieese/PA, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged divulgados mensamente e que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

Em novembro, segundo o Dieese/PA, ocorreu saldo negativo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês em todo o Pará na Indústria, 3.442 admissões contra 3.622 demissões, com a perda de 180 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Novembro/2020), a situação foi inversa, pois a Indústria paraense apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas naquela oportunidade em todo o Pará, 3.708 admissões, contra 3.455 desligamentos, com a geração de 253 postos de trabalhos.

Ainda segundo o Dieese/PA, em Novembro/2021, no Setor da Indústria em Geral, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos negativos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a perda de 180 postos de trabalhos, seguido de Rondônia, perda de 132 postos de trabalho. Na outra ponta, o destaque positivo no Setor ficou conta do Amazonas, com a geração de 1.097 postos de trabalhos.

Ainda em Novembro/2021, foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 9.441 admissões contra 8.610 desligamentos, gerando um saldo positivo de 831postos de trabalhos formais.

NO ANO DE 2021

Mesmo com o saldo negativo observado em novembro, no balanço do ano de 2021 (Janeiro-Novembro), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor da Indústria em Geral no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor em todo o Pará, 45.746 admissões, contra 35.986 demissões, com a geração de 9.760 postos de trabalhos. No mesmo período do ano anterior (Janeiro-Novembro/2020), a Indústria paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, no Setor em todo o Pará, 37.664 admissões, contra 31.366 desligamentos, com a geração de 6.298 postos de trabalhos.

As análises do Dieese/PA mostram também quem no ano de 2021 (Janeiro-Novembro), no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 9.760 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 9.664 postos de trabalhos; Tocantins, 2.109 postos de trabalhos; Acre, 733; Amapá, 519; Roraima, 512 e Rondônia, com a geração de 479 postos de trabalhos.

Ainda no ano de 2021 (Janeiro-Novembro), foram feitas na Indústria em Geral na Região Norte, 120.415 admissões contra 96.639 demissões, gerando um saldo positivo de 23.776 postos de trabalho.

O emprego formal na Indústria em Geral no Estado do Pará também mostra saldo positivo no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos 12 meses (Dezembro/2020-Novembro/2021). Foram feitas no período analisado, no em todo o Pará, 48.314 admissões, contra 39.427 desligamentos, com a geração de 8.887 postos de trabalhos, afirma o Dieese/PA. No mesmo período, na Região Norte, houve saldo positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 9.282 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 8.887 postos de trabalhos; Tocantins, 1.989; Acre, 670; Roraima, 530; Amapá, 515 e de Rondônia, com a geração de 156 postos de trabalhos.

Também nos últimos 12 meses (Dezembro/2020-Novembro/2021), foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 127.286 admissões contra 105.257 demissões, com a geração de 22.029 postos de trabalhos.

