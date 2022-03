Indústria paraense registra o melhor desempenho na geração de empregos do Norte

Mesmo com as adversidades conjunturais impostas pelos reflexos da pandemia, o Emprego Formal na Indústria no Estado do Pará apresentou saldo positivo no comparativo entre admitidos e desligados no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021). É o que mostra as análises de novo estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA com base em dados oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. O Pará teve geração de 9.247 novos empregos.

A pesquisa sobre o o Emprego Formal no Setor da Indústria em Geral no Pará no mês de Dezembro/2021, mostra saldo negativo no comparativo entre admitidos e demitidos. Foram feitas no período analisado em todo o Pará, no setor, 2.367 admissões contra 3.977 desligamentos, com a perda de 1.610 postos de trabalhos. Em Dezembro/2020, a Indústria paraense também apresentou saldo negativo de empregos formais, só que em quantitativo menor que o verificado em Dezembro/2021. Foram feitas, naquela oportunidade (Dezembro/2020) em todo o Pará, 2.574 admissões, contra 3.447 desligamentos, com a perda de 873 postos de trabalhos.

Ainda segundo o Dieese/PA, no mês de Dezembro/2021, no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos negativos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a perda de 1.610 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a perda de 746 postos de trabalho; Rondônia 606; Tocantins, 137; Roraima, 44; Amapá, 30 e o Acre, com a perda de 23 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises, em Dezembro/2021, foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 6.965 admissões contra 10.161 desligamentos, com a perda de 3.196 postos de trabalhos formais.

DADO POSITIVO

O Dieese/PA mostra que mesmo com o saldo negativo observado no mês de Dezembro, no balanço do ano de 2021 (Janeiro-Dezembro), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor da Indústria em Geral no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor em todo o Pará, 49.956 admissões, contra 40.709 desligamentos, com a geração de 9.247 postos de trabalhos. No ano de 2020 (Janeiro-Dezembro), a Indústria paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor que o verificado no ano passado.

Foram feitas, naquela oportunidade (Janeiro-Dezembro/2020), no Setor em todo o Pará, 40.236 admissões, contra 34.812 desligamentos, com a geração de 5.424 postos de trabalhos.

As análises do Dieese/PA mostram também que no passado (Janeiro-Dezembro/2021), no Setor da Indústria em Geral, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 9.247 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 8.972 postos de trabalhos; Tocantins, 2.043; Acre, 731; Amapá, 492 e Roraima, com a geração de 480 postos de trabalhos. Na outra ponta, apenas o Estado de Rondônia apresentou saldo negativo, com a perda de 135 postos de trabalhos.

Ainda conforme o Dieese/PA, também no ano passado (Janeiro-Dezembro), foram feitas no Setor da Indústria em Geral na Região Norte, 129.727 admissões contra 107.897 demissões, gerando um saldo positivo de 21.830 postos de trabalhos.

Imagem: Agência Pará