Indústria paraense voltou apresentar crescimento de empregos formais

Em março/2022, pelo segundo mês consecutivo neste ano, o Setor da Indústria em Geral no Pará voltou a apresentar saldo positivo de Empregos Formais no comparativo entre admitidos e desligados. Mesmo assim, a Indústria no Pará encerrou o 1º trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022) com saldo negativo. É o que mostram as análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA feitas com base nas informações oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged divulgadas pelo órgão de pesquisas nesta segunda-feira, 09.

Este estudo foi elaborado pelo Dieese/PA com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Caged, que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, sem as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



EM MARÇO

O balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre o Emprego Formal na Indústria em Geral no Pará no mês de Março/2022, mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado, no Setor, 3.921 admissões contra 3.394 desligamentos, com a geração de 527 postos de trabalhos. No mês de Março/2021, a situação foi inversa, pois a Indústria paraense apresentou perda de empregos formais. Foram feitas naquela oportunidade, 3.595 admissões, contra 3.649 desligamentos, com a perda de 54 postos de trabalhos.



Ainda segundo o Dieese/PA, no mês de Março/2022, no Setor da Indústria em Geral, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 527 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 141 postos de trabalhos; Roraima, 75; Amapá, 28, e do Estado do Acre, com a geração de 19 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Amazonas, com a perda de 229 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com a perda de 94 postos de trabalhos.

Ainda em Março/2022, foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 10.354 admissões contra 9.887 desligamentos, gerando um saldo positivo de 467 postos de trabalhos formais.



TRIMESTRE

No primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor da Indústria em Geral no Estado do Pará apresentou queda de empregos formais. No período analisado houve em todo Estado, no setor, 11.009 admissões, contra 11.230 desligamentos, com a perda de 221 postos de trabalhos. No primeiro trimestre do ano passado (Janeiro-Março/2021), a situação foi inversa, pois a Indústria apresentou crescimento de empregos formais. Foram feitas naquela oportunidade, 11.417 admissões, contra 10.265 desligamentos com a geração de 1.152 postos de trabalhos.



Também no primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022), no Setor da Indústria em Geral, a maioria dos Estados da Região Norte apresentaou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado de Rondônia, com a geração de 651 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 484 postos de trabalhos; Roraima, 223, e do Estado do Acre, com a geração de 166 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Pará, com a perda de 221 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amapá, com a perda de 28 postos de trabalhos e do Estado do Amazonas, com a perda de 2 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022), foram feitas no Setor da Indústria em Geral na Região Norte, 31.069 admissões contra 29.796 desligamentos, com a geração de 1.273 postos de trabalhos.



O balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre Emprego Formal na Indústria em Geral no Estado do Pará, mostra saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos 12 meses (Abril/2021-Março/2022). Foram feitas no período analisado, 50.102 admissões, contra 42.496 desligamentos, com a geração de 7.606 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que nos últimos 12 meses (Abril/2021-Março/2022), no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 7.606 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 7.057 postos de trabalhos; Tocantins, 1.857; Acre, 667 postos de trabalhos; Roraima, 616; Amapá, 268, e do Estado de Rondônia, com a geração de 149 postos de trabalhos.



Foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, nos últimos 12 meses (Abril/2021-Março/2022), 131.135 admissões contra 112.915 desligamentos, gerando um saldo positivo de 18.220 postos de trabalhos.

Imagem: Reprodução