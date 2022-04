Inédito: Tista Lima produz projeto de ritmos paraenses na sanfona nordestina

Tista Lima, músico e instrumentista manauara, morador de Belém do Pará, prepara um trabalho instrumental inédito para apresentar ao público, com o envolvimento de ritmos paraenses tocados na sanfona, seu instrumento raiz. A atração tem grande potencial de viralizar e está em processo de estudo e produção para o lançamento ainda neste ano de 2022.

No âmago do seu audacioso e rico projeto, o repertório vai abarcar estilos como guitarrada, carimbó, lundu, tudo isso tocado num instrumento que não é tão típico do Pará, a Sanfona, por isso se trata de uma produção inédita e com um grande potencial cultural para as pessoas amantes da música regional com um toque de singularidade sonora.

“De cara, assim que cheguei aqui em Belém, me apaixonei por esses estilos, é lindo demais, é dançante, é emocionante, é sensual, é lindo lindo. Quando estudamos um pouco mais a fundo esses estilos, conhecemos como eles surgiram, e cara, se torna ainda mais especial, por isso quero tentar fazer essa fusão cultural da sanfona nordestina, do forró, com os ritmos daqui, aqui que vai ser muito bem recebido”, estima ele.

Dentro do repertório do projeto musical, Tista Lima resolveu dar ênfase no estilo de músicas nordestinas, cantando grandes sucessos eternizados pelos artistas Luíz Gonzaga, Alceu Valença, Jackson do Pandeiro, Flávio José, Elba Ramalho, Dominguinhos, Trio Nordestino, dentre tantos outros que lhe inspiram enquanto artista.

“Esses caras eu escuto desde quando era um bebê, meus pais foram os que mais contribuíram pra minha decisão de virar artista, e não tinha como dar outra não, eu tinha que vim por esse caminho, é aqui que eu me sinto vivo, vou fazer isso eternamente”, ressalta ele sobre suas inspirações.

Em Belém e em diversos outros municípios do estado, Tista Lima se tornou referência no estilo forró pé de serra, um estilo de forró raiz que encanta aos amantes de uma boa dança regada a letras que contam histórias de amor, luta, dedicação e muitos outros assuntos: “Isso me deixa muito satisfeito e feliz por tocar e cantar o que eu amo, a recepção do público aqui de Belém foi sensacional, a galera ama mesmo esse estilo, me encontrei demais aqui, é a minha terra do coração sem dúvida”, declara ele apaixonado pelo Pará e por poder viver do estilo que ama: o Forró.

Quando questionado sobre a sua atuação nesse projeto, o músico comenta de onde tirou inspiração pra atingir este patamar de novidade: “Cara, confesso que a ideia fluiu bem naturalmente sabe, consegui ter esse estalo criativo em um festejo paraense, notei o quanto esses estilos são apreciados pelos mais diversos tipos de público, e então comecei a ensaiar eles na sanfona, o resultado foi incrível, meus amigos ficaram surpresos e até me incentivaram a seguir nessa proposta. Já já chega aos ouvidos dos amantes da música paraense”, explica o artista sobre seu projeto que já é muito aguardado pelo público.