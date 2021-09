Inês Brasil é expulsa, de brincadeira, por segurança em A Fazenda 13

Na noite desta segunda-feira (13/9), Inês Brasil invadiu a casa de A Fazenda 13 durante a pré-estreia do programa. O público, que sempre faz campanha para que a cantora entre em um reality show, gostou da brincadeira.

A influenciadora apareceu em um esquete, no qual era convidada para conhecer o local onde A Fazenda 13 acontecerá. Sempre animada, Inês Brasil conseguiu interagir com os animais, mas foi arrastada para fora da casa por um segurança. Apesar do momento divertido, a cantora não foi confirmada uma das participantes desta edição.

Ainda durante a pré-estreia, os nomes de MC Gui e do cantor Tiago, da dupla Hugo & Tiago, conhecido pelas cirurgias penianas, foram confirmados no elenco. Também aconteceu a disputa do Paiol, que colocou quatro influencers na briga por uma vaga na nova edição de 2021.

Com votação popular, o coreógrafo Alisson Jordan, a influenciadora Sthe Matos, o MC de batalhas Krawk e a dubladora Mah Tavares estão na disputa pelo lugar no reality show.

FONTE METROPOLES