Infestação de pombos interrompe atividade em Delegacia de Paragominas

O Ministério Público do Estado do Pará, requereu ao Centro de perícias Cientificas Renato Chaves que elaborasse laudo de habitabilidade do prédio que comporta as delegacias especializadas no atendimento à mulher e à criança e adolescente – DEAM/DEACA, em Paragominas, sudeste paraense.

A perícia técnica no imóvel, e a avaliação das condições de habitabilidade foi realizada no prédio utilizado a norma NBR 13752/96 de Pericias de Engenharia da Construção Civil.

Conforme perícia, o imóvel apresenta ausência de condições de habitabilidade, em virtude da infestação de pombos nos ambientes internos e externos, como caixas de ar condicionado e demais ambientes, além da presença de infiltrações provenientes do telhado, instalações improvisadas e instalações hidro sanitárias inoperantes. Além disso, o laudo aponta a necessidade do controle dos vetores, desinfecção dos ambientes, reparos em toda a cobertura, instalações elétricas e hidro sanitárias, correção da laje existente na cela e eliminação das infiltrações nas paredes internas e posterior pintura.

Com base no laudo, as atividades no prédio foram interrompidas e, DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) e DEACA (Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente), deverão ser realocadas em outro imóvel.

Com informações do Notícias Diárias

Fonte: Roma News