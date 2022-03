Inflamação no cérebro mata “mulher trans” na cidade de Altamira

A jovem Dandara Ferreira, 24 anos, mulher transexual, faleceu, na última segunda-feira (8), vítima de uma inflamação no cérebro, provocada por uma Encefalite, no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), na cidade de Altamira.

De acordo com informações locais, a doença causou a morte cerebral e paralisação do órgãos de Dandara. No ano de 2019, ela foi nomeada Embaixadora do “Vitsol” – um festival de verão que acontece em praias do Rio xingu – Na cidade de Vitória do Xingu com o objetivo de incentivar o turismo através dos recursos naturais.

A jovem era servidora pública e militante aguerrida da causa LGBTQIA+, onde lutava para quebrar padrões, protocolos e preconceitos. Dandara Ferreira era bonita, inteligente e bastante querida em Vitória do Xingu. Nas redes sociais, ela compartilhava com seus seguidores as suas lutas diárias.

Causas e sequelas

A encefalite é mais comumente causada por vírus, tais como herpes simples, herpes zoster, citomegalovírus ou vírus do Nilo Ocidental. Pode ocorrer das seguintes maneiras: um vírus infecta diretamente o cérebro. um vírus que causou uma infecção anteriormente é reativado e danifica diretamente o cérebro. A doença provoca sequelas graves como perda de memória, confusão mental, sonolência, alteração de comportamento; mudança de humor repentina, fraqueza nos braços e pernas.

Existem várias formas de transmissão das encefalites virais, que são as mais comuns:

Aspiração de gotículas de uma pessoa infectada; Alimentos ou bebidas contaminados; Contato direto com a pele; Reação alérgica a vacinas; Doença autoimune; Bactérias, fungos, protozoários; Efeitos colaterais do tratamento do câncer.

