Influencer de Marabá é citada entre envolvidos na morte de vendedor de joias

Sete pessoas, cinco delas de uma mesma família, foram apontadas por envolvimento no assassinato de Edilson Pereira

O assassinato de Edilson Pereira de Sousa e a revelação, após investigações da polícia, dos envolvidos na trama de morte do do vendedor de joias, ganhou grande repercussão em Marabá, onde tudo aconteceu. O crime vem causando indignação e surpresa tanto pela crueldade com que foi cometido como pelos nomes que estariam envolvidos no homicídio triplamente qualificado, já que se trata de pessoas conhecidas, de uma família tradicional da cidade. As informações são do portal Correio de Carajás.

Entre elas está a jovem Gabryella Ferreira Bogéa, uma digital influencer de 23 anos que tem mais de 27 mil seguidores nas redes sociais e faz sucesso na internet pelos vídeos sensuais que compartilha mostrando a sua rotina, e que circulam em grupos de Whatsapp. Este ano ela também abriu uma conta no Instagram para divulgar sua loja virtual, onde comercializa roupas, semijoias, perfumes e celulares.

A avó materna de Gabryell, Maria da Paz Silva Ferreira, 69 anos, mais conhecida como Da Paz, é outra pessoa apontada por envolvimento no crime. Herdeira de terrenos em área nobre de Marabá, ela já foi ouvida pela Polícia Civil e negou qualquer participação no caso. Também estão relacionados como suspeitos Rafael Ferreira, irmão de Gabryella; Antonia Ferreira, mãe da influencer e filha de Maria da Paz, e Alanna Camilla, ex-mulher de Rafael. Outras duas pessoas que não são da família – Bruno Glender e Matheus Mendes – foram presas preventivamente.

O caso

Edilson Pereira de Sousa desapareceu misteriorsamente no dia 13 de abril deste ano e seu corpo foi encontrado às margens do Rio Itacaiunas, em Marabá, dois dias depois. O carro que ele dirigia foi localizado perto de uma fábrica de postes na “Rua do Lixão”, da Vila São José (Km 8 da Rodovia Transamazônica, sentido Marabá-Itupiranga). Dentro dele foram encontrados os documentos pessoais da vítima e 10 cheques cuja soma ultrapassava meio milhão de reais.

Ele morava em Parauapebas, mas, sempre ia à Marabá por conta dos negócios. O restante da família residia em Conceição do Araguaia. O delegado Thiago Carneiro, superintendente da Polícia Civil, informou que as investigações sobre o caso estão em curso e que o inquérito ainda não foi concluído.

Fonte O Liberal