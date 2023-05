Influencer e humorista Flávia Big Big morre aos 26 anos

A influenciadora e humorista Flávia Big Big, de 26 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (8), vítima de um câncer. Ela estava internada desde fevereiro e foi intubada em 14 de abril em um hospital de Natal, no Rio Grande do Norte.

Em março, Flávia compartilhou sobre seu diagnóstico nas redes sociais. Junto ao câncer, também veio uma anemia e problemas pulmonares. Após várias complicações foi preciso uma drenagem do pericárdio no dia 11 de abril, no Hospital Universitário Onofre Lopes.

Fabíola, irmã de Flávia, conversou com a revista Quem no dia 25 de abril. Na ocasião, ainda não estava confirmado se tratava-se de um tumor maligno ou benigno.

– Minha irmã se sentia cansada e tinha febre fazia tempo. No início, ela ficou num vaivém de hospital, mas voltava para casa, tomava remédio e a febre não passava. Quando fizeram outros exames, viram que ela estava com câncer. [Os médicos] Já estavam desconfiados disso, mas não davam certeza. É um linfoma, mas ainda estão fazendo biópsia [para saber se é linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin] – explicou Fabíola.

Nesta segunda, Fabíola publicou:

– O sofrimento da nossa Big acabou, ela agora está com o Papai do céu. Obrigada a todos que estavam orando por nossa irmã – escreveu aos mais de 250 mil seguidores da irmã.

Flávia Big Big ficou conhecida por seus memes e conteúdos de humor que costumavam viralizar nas redes sociais.

