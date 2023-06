Influencer ex-trans anuncia a retirada das próteses de silicone

Nesta sexta-feira (9), o influenciador Carlos Emanuel, antes conhecido como a trans Catty Lares, usou as redes sociais para comunicar que irá remover as próteses mamárias. A decisão do jovem ocorre em junho, período marcado por intensas manifestações para comemorar o Mês do Orgulho LGBTQIA+.

Natural do Ceará, o jovem de 20 anos decidiu voltar a se apresentar como homem. Desde então, o influenciador vem mostrando o seu processo de transformação.

– Hoje é 9 de junho de 2023, e essa vai ser uma das datas que levarei para o resto da minha vida, tomei uma decisão na minha vida que nunca imaginei e hoje estou indo fazer uma realização de uma cirurgia. Estou indo fazer a retirada da minha prótese. Meu nome é Manoel, tenho 20 anos, moro com a minha família e hoje eu sou uma ex-mulher trans – iniciou no vídeo compartilhado em suas redes sociais e que está disponível no final desta matéria.

Na publicação, compartilhada para os seus mais de 1 milhão de seguidores, o rapaz contou que começou a sua transição de gênero quando ainda tinha 16 anos. Aos 18, ele decidiu colocar as próteses.

Após a sua conversão, o influenciador foi questionado por milhares de pessoas, especialmente pela comunidade LGBTQIA+. Em resposta as indagações, Carlos Emanuel afirmou que sua decisão parte de “um encontro com Jesus Cristo”.

– O que me fez desistir de mim mesmo foi meu encontro com Jesus Cristo e com ele, estou aprendendo a renunciar, a negar o meu eu, a negar a mim mesmo. Estou vivendo uma experiência que nunca vivi na minha vida. Eu fiz a melhor escolha da minha vida. Corre pra Jesus que ele te ama, deixa ele cuidar de ti – finalizou.

APOIO

Carlos Emanuel tem recebido apoio do dançarino e influencer Hytalo Santos. O amigo, pelos stories, saiu em defesa do rapaz, que continua sendo atacado nas redes sociais pela sua conversão.

Hytalo acompanhou a colocação das próteses do influenciador e agora, apoia a retirada.

– Se tem Deus eu tô (sic) junto e acabou! Pode falar o que quiser, eu não tô (sic) nem aí! – disse.

