Influencer fitness de 23 anos morre em cirurgia clandestina

Uma influencer fitness de 23 anos morreu enquanto passava por uma cirurgia clandestina no México. O jornal norte-americano New York Post noticia que Odalis Santos Mena foi vítima de um ataque cardíaco logo após ser anestesiada em uma clínica de Guadalajara na qual passaria por um procedimento para conter a transpiração e o suor excessivo.

Segundo a imprensa internacional, Mena passaria pelo procedimento de graça, como pagamento pela divulgação dos resultados da cirurgia em suas redes sociais. A conta da influencer no Instagram tem mais de 148 mil seguidores.

Os médicos da clínica na qual Mena morreu teriam tentado reanimá-la, mas não obtiveram sucesso. As autoridades mexicanas deram início a uma investigação para averiguar as causas da morte e descobriram que o anestesista envolvido na cirurgia não tinha a formação necessária para participar do procedimento.

Posteriormente, o jornal The Sun relatou que a clínica na qual a influencer morreu não tinha licença para a cirurgia que seria praticada em Mena.

O site espanhol da revista People divulgou um breve comunicado de um representante da clínica de Guadalajara insistindo que foram seguidos todos os protocolos na tentativa de reanimação de Mena e sugeriu que a parada cardíaca tenha decorrido do uso de outras substâncias por parte de influencer.

Fonte: Últimas Noticias/Foto: Reprodução