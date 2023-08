Influencer sofre parada cardíaca e morre em viagem a Gramado

Morreu, nesta segunda-feira (28), a influenciadora digital Larissa Borges, de 33 anos, após ter passado uma semana internada em estado grave em Gramado (RS). As informações foram divulgadas no perfil dela, no Instagram.

Larissa morava em Brasília (DF) e estava em viagem no sul do país. Ela passou mal no último dia 20 e sofreu uma parada cardíaca, tendo que ser hospitalizada.

O falecimento ocorreu após a jovem sofrer uma nova parada cardíaca.

Por meio das redes sociais, familiares de Larrisa também pediram ajuda para o translado do corpo.

– É nosso desejo honrar sua memória e apoiar sua família na organização do translado de seu corpo de Gramado para Brasília, bem como nas despesas associadas a este momento tão doloroso – diz o trecho de um dos comunicados publicados.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram Larissa Borges