Influencer vende livro sobre como ter “vida fácil” na Indonésia e é deportada

A influenciadora digital Kristen Gray foi deportada da Indonésia após publicar e vender um livro em formato e-book no qual ensina como ter uma “vida fácil” no país. Ela estava no local havia um ano, desde o início da pandemia de Covid-19, e tinha conseguido visto por mais tempo e outros benefícios.

Baseada em sua experiência em Bali, onde se acomodou, Kristen organizou uma thread no Twitter na qual relatou pontos altos para se instalar no país, desde o preço de alugueis a vantagens de deixar os Estados Unidos, por exemplo.

O relato da influencer viralizou nas redes sociais, e isso acabou chamando atenção das autoridades.

Kristen disponibilizou seu e-book por 30 dólares — equivalente a R$ 158 —, mas decepcionou os fãs por oferecer, ao longo das páginas, uma consultoria no valor de 50 dólares — R$ 264.

Descoberta pelas autoridades da Indonésia, a influencer precisou fazer as malas, colocar máscara de proteção contra o novo coronavírus, seguir até o aeroporto e deixar o país.