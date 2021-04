Influenciadora digital é morta pelo marido; ele teria tidado a própria vida em seguida

De acordo com informações da imprensa loca, vizinhos ouviram tiros e chamaram a polícia, que encontrou o casal sem vida

Segundo informações preliminares da polícia mineira, a influenciadora Lívvia Bicalho, de 37 anos, foi assassinada pelo seu companheiro Rafael Ribeiro, de 39 anos, na tarde dessa quarta-feira (21) no seu apartamento no bairro Rosário, em João Monlevade, município de Minas Gerais. Após matar a esposa, o homem teria se matado.

Segundo informações da imprensa local, os vizinhos ouviram disparos de arma de fogo no apartamento da influenciadora no começo da tarde. A PM (Polícia Militar) foi acionada às 13h30 e, ao chegar no local, encontrou os corpos do casal já sem vida. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A princípio, a polícia afirma que Rafael primeiramente atirou em Lívvia e, em seguida, cometeu suicídio. A perícia bloqueou o local para análise pela Polícia Civil e a arma do crime foi apreendida. Os corpos foram levados para o PML (Posto Médico Legal), onde serão periciados.

Lívvia Bicalho é natural de Nova Era, também no estado de Minas Gerais. Ela ficou conhecida como cantora e em seguida se tornou influenciadora digital e contava com quase 90 mil seguidores no Instagram.