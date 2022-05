Influenciadora digital é presa com cédulas falsas no Municipal de Uruará

A influenciadora digital Joene Coutinho, de 25 anos, foi presa na última quinta-feira (19), após ter sido acusada de tentativa de estelionato, no Mercadão Municipal de Uruará, cidade localizada na região sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, ela estava utilizando notas falsificadas de R$ 100,00 para realizar as compras em diversas barracas do centro de compras.

Joene, que possuí mais de 130 mil seguidores no Instagram e compartilha imagens em roupas sensuais e vídeos de dancinhas nas redes sociais, foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Uruará, no final da tarde de quinta-feira.

Durante todo o dia, uma a uma, as vítimas foram comparecendo à unidade policial para denunciar o golpe. Estima-se que mais de mil reais em notas falsas foram distribuídas pela influenciador durante as compras.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado unificando todas as denúncias e, em seguida, Joene Coutinho foi conduzida até a delegacia para prestar esclarecimentos, permanecendo detida para que as medidas legais sejam tomadas. Agora, as autoridades querem saber a origem do dinheiro falso.

Fonte: Giro Portal