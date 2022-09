Influenciadora e tiktoker de 21 anos morre após salto de paraquedas

Tanya Pardazi, influenciadora e tiktoker de 21 anos, morreu após fazer um salto de paraquedas no último sábado (27). A informação foi confirmada pelo Mirror e New York Post neste sábado (3). Segundo as publicações, a canadense não resistiu aos ferimentos após supostamente o paraquedas demorar para abrir em um dos saltos.

Ainda de acordo com os veículos, Tanya estava terminando um curso de paraquedismo em Ontário, no Canadá, com a Skydive Toronto. Em nota, a empresa lamentou o acidente e informou que a jovem teria demorado para acionar o paraquedas principal, o que não deu “o tempo ou a altitude necessária para o paraquedas reserva inflar”.

As autoridades locais abriram uma investigação para descobrir os motivos do acidente.

Tanya somava quase 100 mil seguidores no perfil do TikTok. Além do trabalho como influenciadora digital, ela era estudante de filosofia e foi semifinalista do concurso Miss Canadá.

Fonte: R7/Foto:REPRODUÇÃO/INSTAGRAM