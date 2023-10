Influenciadora Karol Eller é sepultada em Minas Gerais

A influenciadora Karol Eller, de 36 anos, foi sepultada neste domingo (15), no Cemitério Memorial Park, em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Karol morreu na última quinta-feira (12) ao cair do prédio onde morava em Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. O velório de Eller aconteceu também na cidade mineira entre este sábado (14) e o domingo.

Participaram do sepultamento de Karol o deputado estadual Paulo Mansur (PL-SP), para quem a influenciadora trabalhava atualmente, e o também deputado estadual Coronel Sandro (PL-MG), parlamentar para quem a influenciadora trabalhou antes de atuar na Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

No velório de Karol, o primeiro momento foi restrito a familiares e amigos, e o segundo, aberto ao público. No sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma chamada de vídeo com a mãe de Karol para prestar condolências, fato que foi divulgado pelo deputado Paulo Mansur.

BUSQUE AJUDA

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional e trabalham para prevenir o suicídio. Para pedir ajuda, ligue para o número 188 ou acesse o site.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal