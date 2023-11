Influenciadores de saúde e bem-estar ampliam suas vendas online em até 95%

Ao buscar conteúdos do seu interesse na internet, o brasileiro tem dedicado grande parte de sua atenção – e do seu bolso – à área de saúde e bem-estar. Segundo a Rakuten Advertising, entre 2021 e 2022 houve um crescimento de 95% nas vendas online desse segmento estimuladas por anúncios publicitários em afiliados (rede de produtores de conteúdo de nicho que veiculam propaganda em troca de comissão por vendas ou cliques).

A categoria de saúde e bem-estar hoje é responsável por uma parcela significativa das vendas online intermediadas por afiliados, representando 6% do volume total das conversões registradas pela Rakuten Advertising no Brasil. Empresas como o Grupo RD – detentor de marcas como Drogasil e Droga Raia – recorreram à companhia para elaborar e implementar estratégias de marketing de afiliados.

As parcerias com a Rakuten Advertising, líder global em serviços e tecnologia de marketing e publicidade digital, e com produtores de conteúdo de nicho fizeram parte de um planejamento de marketing digital que foi responsável por 97% das conversões online geradas pela Droga Raia no período de um ano. Esse desempenho possibilitou à marca assumir a liderança na vertical de saúde e bem-estar no segmento de afiliados.

BEM-ESTAR

Uma recente pesquisa da Rakuten Advertising analisa o real impacto dos influenciadores em relação à venda de produtos, tendo como base o potencial de conversão digital.

Considerando as vendas online como um todo, 53% dos entrevistados valorizam primeiro a qualidade do produto. Aqueles que consideram o preço o fator mais importante na hora da compra representam 30%, enquanto 9% priorizam a proximidade com a realidade do influenciador e dos consumidores. O estudo ainda aponta que 8% preferem seguir recomendações de usuários comuns.

Por outro lado, ao avaliar as razões que podem levar ao abandono do carrinho, o preço muito elevado é o fator apontado por mais da metade (53%) dos entrevistados. Outros 28% desistiriam da compra seguindo a contraindicação de um profissional da área. Já um posicionamento ou comportamento inadequado de uma personalidade da web ligada ao produto pode ser motivo de recusa para 19%.

“A pesquisa comprovou que a figura do influenciador hoje é indispensável para quem pensa em estratégia digital. Mais que isso, os dados indicam que as marcas não precisam restringir suas parcerias a grandes blogueiros, já que produtores de conteúdo de nicho podem ter maior potencial para influenciar a decisão de compra do público-alvo”, diz Luiz Tanisho, vice-presidente da Rakuten Advertising no Brasil.

“O marketing de afiliados é amplo e permite desenhar estratégias personalizadas e que sejam mais adequadas para cada tipo de negócio. Um ótimo exemplo é o trabalho que fizemos com o Grupo RD, que registrou aumento significativo no número de parceiros desde o início da nossa parceria”, finaliza Tanisho.

SOBRE A RAKUTEN ADVERTISING

A Rakuten Advertising conecta agências, marcas e afiliados líderes a consumidores ativos e engajados em todo o mundo. Com acesso às diversas propriedades de mídia e públicos da Rakuten, combinados com uma rede de performance premiada e proprietária de insights de consumidores, a Rakuten Advertising cria as condições certas para alcançar novos clientes e manter uma lealdade duradoura. Sua base de tecnologia avançada, dados e serviços estratégicos posiciona a Rakuten Advertising para oferecer um conjunto diferenciado de soluções de marketing e publicidade, ao mesmo tempo em que impulsiona continuamente o setor. Mais informações: rakutenadvertising.com/pt-br

SOBRE O RAKUTEN GROUP

Rakuten Group, Inc. é uma das principais empresas de serviços de internet do mundo. Sua missão é contribuir com a sociedade criando valor por meio da inovação e do empreendedorismo e prestando serviços de alta qualidade que ajudam no crescimento dos usuários e parceiros. Hoje sua cartela de clientes soma mais de 70 empresas abrangendo e-commerce, conteúdo digital, comunicações, fintech e esportes profissionais. Mais informações: global.rakuten.com/corp

Imagem: Divulgação