Information Society retorna ao Brasil para grande show da Turnê de Despedida

A Information Society já tem data para voltar ao Brasil. Com repertório especial, incluindo os grandes sucessos da carreira, a banda americana se apresentará em São Paulo no dia 28 de janeiro de 2023 (sábado), em uma das melhores casas de shows da cidade, o Terra SP. Fenômenos da música eletrônica nos anos 80 e 90 e donos de mega-hits como “Whats on Your Mind (Pure Energy)”, “Repetittion”, e “Run­ning” – todas entre no top 10 da parada Billboard Dance/Club (uma das maiores do gênero nos EUA), Information Society já emplacou hits, inclusive, em novelas exibidas pela Rede Globo, como “Deus nos Acuda”, “Perigosas Peruas”, e “Gente Fina”.



Originalmente formada em 1982 dentro do mundo synthpop e New Wave, a Information Society (também conhecida como “INSOC”) sempre esteve três passos à frente da curva musical. Entre os muitos exemplos do percurso estilístico da banda foi o seu sucesso de dança “Running” de 1985, que se tornou um sucesso no Top Ten Billboard dance chart. O single ajudou a quebrar a loucura da dança de estilo livre que borbulhou através da comunidade latina subterrânea.



Depois de uma série de shows ao vivo em todo o mundo, o grupo lançou os álbuns “Hack” e Peace And Love, Inc. (Pure Energy)”, bem como “Walking Away”, “Think”, “Repetition” e “Peace and Love, Inc.” Numerosas turnês nacionais e internacionais seguiram; fora dos Estados Unidos, o grupo é particularmente popular na América do Sul, Espanha e Japão.



Em 2014, Kurt, Paul e James – se reuniram para discutir o trabalho em um novo álbum e o lançaram o álbum “Hello World”, repleto de clássicos da pista de dança do INSOC como “Get Back”, épicos crescentes como “Jonestown” e texturas cinematográficas como “Creatures of Light and Darkness”.



“Este álbum é tanto um nascimento como um renascimento”, explica Paul Robb, de uma das bandas mais influentes da música eletrônica sobre o novo álbum Hello World. “Há tanto tempo que não fazemos juntos música nova que quase parece uma coisa completamente nova, e mesmo assim qualquer pessoa que já tenha ouvido um dos nossos discos reconhecerá imediatamente o nosso estilo”.



“Hello World” marca a reunião dos membros fundadores originais da banda, Robb (synths), Kurt Larson (vocais) e James Cassidy (baixo, teclados), após o lançamento do seu single “Land of the Blind”, no início deste ano. “Este projeto é a nossa forma de nos re-introduzirmos aos nossos velhos fãs, e esperamos que conheçamos alguns novos fãs”.

SOBRE A BANDA

Information Society é uma banda americana com um estilo misto de synth-pop, new wave, techno e freestyle, tendo sido oficialmente formada em finais de 1981 na cidade de Minneapolis com a união de três músicos e amigos de colegial: Paul Robb, Kurt Harland e James Cassidy. Cinco anos mais tarde Amanda Kramer entrou para o grupo, mas saiu dois anos depois. O grupo recebe influências de vários gêneros musicais, porém com maior destaque para a música eletrônica das discotecas dos anos 80. Tornou-se mundialmente conhecida pelas canções “Running”, em 1985, “Repetition” em 1989 e “What’s on Your Mind (Pure Energy)”.

Entre 1987 e 1988, a banda começou a ganhar maior destaque nos Estados Unidos e Japão, mas especialmente no Brasil, onde o grupo tornou-se um grande sucesso até o desmanche dos membros originais em 1993.

Na novela “Deus Nos Acuda”, realizada pela Rede Globo, a canção “Cry Baby” fez parte da trilha sonora internacional. A canção “Slipping Away” esteve na trilha de Perigosas Peruas; a música é um dos grandes sucessos do ano de 1992, junto com “Cry Baby”. Dois anos antes, em 1990, “Running” havia feito parte da trilha da novela global Gente Fina.

Paul e James saíram da banda em 1993 para construir outras carreiras fora da indústria musical, deixando assim Kurt com os direitos e nome da banda. Ele chegou a fazer um álbum solo em 1997, denominado “Don’t Be Afraid”.

Em 2006, os velhos integrantes, Paul Robb, Kurt Harland e James Cassidy, discutiram o retorno da banda. Kurt Harland, por motivos pessoais,[1] teve de se desligar do possível retorno do grupo. Outros dois nomes surgiram então: Christopher Anton e Sonja Myers. O novo grupo, formado por Paul, James, Christopher e Sonja, veio ao Brasil em agosto de 2006 para um show de flash-back e anunciou um álbum para 2007.

Em 2009, fizeram shows com a formação original pelo Brasil, como em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, além de participar dos programas de Hebe no SBT e Domingão do Faustão, na Rede Globo.

TURNÊ PELO BRASIL

Em 2014, voltaram novamente ao Brasil com a formação original para mais 3 shows, um em Campinas, Rio de Janeiro, Volta Redonda e em Cuiabá, sendo muito bem aceitos pelo público.

Em 2019, retornaram mais uma vez ao Brasil, desta vez tocando também em Sorocaba (São Paulo) no dia 21 de setembro. E em 2023,é a vez de um grande show no Terra SP, em São Paulo.

Imagem: Divulgação