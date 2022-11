INFORME PUBLICITÁRIO

Lojas Avenida inaugura unidade no Centro Comercial de Belém

Presente em todos os shopping-centers de Belém, o grupo Lojas Avenida, um dos maiores no segmento da moda no país, acaba de inaugurar sua unidade no Centro Comercial de Belém, um dos maiores da Região Norte. Outra unidade já está funcionando também no shopping IT Center, na Avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta.

Com estas inaugurações, o Grupo somará 13 lojas no Estado do Pará, sendo quatro em Belém. Em toda a rede, são 124 lojas, sendo 104 Avenida e 20 Giovanna Calçados.



Segundo o diretor de expansão do Grupo Avenida, Rudá Azambuja Santos Junior, este crescimento consolidou-se ao longo dos últimos anos, apesar do momento difícil que o país vem atravessando.

“Temos olhado adiante com uma visão mais otimista. Se estamos crescendo e criando musculatura num cenário difícil, quando o Brasil de fato retomar os índices positivos, a tendência é crescermos ainda mais”, explica Rudá.

GRUPO AVENIDA

A história do Grupo Avenida começou em 1978, em um espaço de 50m², no centro de Cuiabá (MT). Fundada pelo empresário Ailton Caseli, a empresa, hoje, é a maior rede de varejo de moda da região centro-norte e uma das 10 maiores do Brasil. O Grupo Avenida conta com duas redes, sendo 104 unidades da Lojas Avenida e 20 da Giovanna Calçados, em 11 estados, que conquistam o consumidor pelas peças que comercializam e pela agradável experiência de compra, além do cartão Avenida club+, com 2 milhões de clientes e parcelamento em até 8 vezes.



As duas redes marcam o consumidor não apenas por seus produtos debaixo preço, mas também pela preocupação com o ambiente em geral, já que todas as lojas são modernas, amplas e bem localizadas. Hoje, o grupo possui cerca de 2.200 colaboradores distribuídos por suas lojas, seus dois escritórios administrativos, em São Paulo e Cuiabá, e no Centro de Distribuição em Campo Grande.



Imagem: Divulgação