Inglaterra avança às quartas da Eurocopa após bater Alemanha por 2 a 0

Adversário sairá do confronto entre Suécia e Ucrânia nesta tarde

A Inglaterra se classificou para as quartas de final da Eurocopa com uma vitória por 2 a 0 sobre a rival Alemanha, com gols marcados por Raheem Sterling e Harry Kane no segundo tempo da partida disputada em Wembley, nesta terça-feira (29).

A Inglaterra assumiu a liderança no placar aos 30 minutos do segundo tempo, quando Luke Shaw cruzou uma bola rasteira da esquerda que encontrou Sterling, que finalizou com um toque sutil na entrada da pequena área.

O capitão Kane marcou o segundo aos 41 minutos, quando Jack Grealish cruzou a bola e o atacante cabeceou para bater o goleiro Manuel Neuer.

Um pouco antes, Thomas Mueller havia desperdiçado uma chance incrível de empatar para a Alemanha ao chutar para fora cara a cara com o goleiro Jordan Pickford.

A Inglaterra enfrentará a Suécia ou a Ucrânia, que se enfrentam ainda nesta terça-feira (29), em Glasgow (Escócia), na última partida das oitavas de final da Euro.

Por Rohith Nair – Bengaluru (Índia)