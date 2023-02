Inglaterra confirma interesse em apoiar financeiramente projetos do governo do Pará

O segundo dia de agendas do governador Helder Barbalho em Londres, capital da Inglaterra, começou com uma reunião junto ao rei Charles III para discutir questões ligadas a biodiversidade, Amazônia e o Pará. O chefe do Executivo Estadual foi ao palácio de Buckingham na manhã desta sexta, 17, a convite do monarca britânico, que é conhecido por ser grande entusiasta e apoiador de ações de valorização da biodiversidade global.

“Diante do momento que o Brasil está vivendo está é certamente uma oportunidade única de dialogar no sentido de buscar parcerias para que o Reino Unido, a monarquia britanica possa ser um braço de apoio para que encontremos soluções sustentáveis para nossa região”, avaliou o governador após o encontro, do qual também participaram a ministra de meio ambiente britânica, Thérèse Coffey, além de outros ministros do governo inglês, CEOs membros da Iniciativa de Mercados Sustentáveis, representantes de governos internacionais e de comunidades indígenas.

De acordo com o governador, o monarca declarou ter plena ciência do quanto a Amazônia é decisiva e determinante para a agenda climática e para as urgências climáticas que o mundo vivencia. O rei demonstrou interesse em apoiar os projetos que estão sendo realizados pelo Governo do Pará em Ciência, Tecnologia e Inovação por meio de fundos britânicos dispostos a cooperar com aportes de recursos financeiros.

“Além de valorizar a nossa biodiversidade e garantir a preservação ambiental, esse tipo de parceria é de fundamental importância para encontrarmos um novo modelo de uso do solo, permitindo, a partir da biodiversidade, que nós possamos inserir a Bioeconomia como nova estratégia para geração de emprego e de renda”, detalhou Helder.

Ambiental e social – Ainda durante a reunião, o governador enfatizou que os novos modelos a serem adotados precisam levar em consideracso não apenas o meio ambiente, mas focar também em garantir qualidade de vida para os povos da floresta.

“Mostrei que as vocações do estado do Pará precisam estar conciliadas com a floresta viva, com a floresta em pé, e o rei Charles III fez questão de destacar a necessidade de o mundo pagar pela floresta em pé, pelos serviços ambientais, para que possamos precificar a captura do carbono e monetizar os produtores rurais, a população da Amazônia e com isto garantir a compatibilização da necessidade de renda da nossa população ao tempo em que precisamos preservar o meio ambiente”, relatou o chefe do Executivo estadual.

Para Helder Barbalho, o governo conclui mais uma agenda positiva na capital inglesa. “Uma experiência muito bacana, momento em que eu pude encontrar o rei Charles III para falar sobre nosso estado, sobre a Amazônia, convidá-lo para a COP 30 em Belém, se Deus quiser, e reafirmar o compromisso da necessidade de trabalharmos juntos em favor da nossa região, gerando empregos verdes, garantindo sustentabilidade, responsabilidade ambiental e soluções de desenvolvimento que conciliem as pessoas, as vocações do nosso estado e a floresta viva”, finalizou.

Mais – O Reino Unido foi o anfitrião da 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 26), realizada em Glasgow, na Escócia, em 2021, ocasião em que foi firmado o Pacto de Glasgow, com vistas a adoção de práticas efetivas para limitar o aquecimento a 1,5°C. Ontem, 16, Helder Barbalho se reuniu com Alok Sharma, parlamentar britânico que presidiu o evento na cidade escocesa, para troca de experiências.

O chefe do Executivo paraense está no país à convite do rei Charles III para tratar da provável realização da COP 30 na capital paraense, em 2025. Articulações para Belém sediar a edição da Conferência foram iniciadas pelo governador ainda na última edição do evento, em Sharm El-Sheikh, no Egito, em novembro de 2022.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação