Inglaterra pede que Instagram proíba a venda de Apetamin

A diretora de saúde mental do National Health Service (NHS ou Serviço Nacional de Saúde) da Inglaterra, Claire Murdoch, enviou uma carta ao CEO do Instagram, Adam Mosseri, pedindo que a rede social proíba a venda do remédio Apetamin, destinado ao emagrecimento.

Vendido como suplemento alimentar, o produto vem sendo promovido no Instagram e em outros sites como uma forma de alcançar o corpo ideal nos moldes de celebridades como a socialite americana Kim Kardashian.

