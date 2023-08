Ingressos para assistir o jogo do Brasil x Bolívia em Belém esgotaram em menos de 24 horas

Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Esgotou em menos de 24h após o site da CBF ser liberado nesta última segunda-feira (21), a venda de ingressos da partida entre Brasil x Bolívia, para o dia 8 de setembro, às 21h45, no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O limite de compra dos ingressos eram de 3 por CPF, para arquibancada estavam custando entre R$ 200 a R$ 300 reais, o valor da cadeira era de R$ 400 reais, e os camarotes no valor de R$ 1000 a R$ 1600, as opções de camarote, inclui serviço de alimentação e bebidas.

Todos os ingressos que estavam disponíveis tinham a opção de meia entrada, menos para as opções de camarote. Sobre os ingressos de gratuidade, será disponibilizado de acordo com a legislação vigente, o local e a data de retirada serão divulgadas em breve.

Capacidade do Mangueirão

Recentemente reformado, o Estádio do Novo Mangueirão, comporta sete mil vagas para veículos, possui 14 rampas, 50 mil lugares, e 36 camarotes. Na última sexta-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) visitou o gramado do Novo Mangueirão pela engenheira agrônoma da CBF, Denise Gauland, representante da entidade nacional. Novo gramado tipo “bermuda celebration”, mais adequado para o clima do Pará e utilizado nos principais estádios de Copa do Mundo.

Seleção Brasileira

A última vez que a Seleção Brasileira esteve em solos paraense, foi no ano de 2011, quando venceu a Argentina por 2 a 0, pelo Superclássico das Américas.

Foto: Reprodução Internet