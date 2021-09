Ingrid Guimarães deixa a TV Globo após 28 anos na emissora

Depois de Lázaro Ramos, foi a vez da atriz Ingrid Guimarães deixar a TV Globo. Com 28 anos de casa, a artista não renovou seu contrato fixo com a emissora carioca. O novo destino de Ingrid será o streaming, mais precisamente o Prime Video, plataforma da Amazon no Brasil, onde ela desenvolverá um novo projeto para 2022.

A atriz estreou na TV Globo na novela Mulheres de Areia, em 1993. Ela passou a ficar mais conhecida do grande público por seu lado humorístico com os programas Sob Nova Direção, ao lado de Heloísa Périssé, Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo e Chapa Quente.

Em 2021, a atriz comandou o programa Modo Mãe, no GNT, canal pago do grupo Globo, onde ela também apresentou algumas temporadas do Além da Conta.

Fonte: Pleno News