Inicia hoje o Feirão do Imposto 2022 que reduz ou zera o imposto dos produtos para o consumidor final

Nesta quarta-feira (25) começa o Feirão de Imposto 2022, onde os clientes vão encontrar produtos com taxas de impostos reduzidos e zerados. O evento é realizado com o objetivo de conscientizar a população a respeito da alta carga tributaria que incide sobre os produtos e serviços que os empresários disponibiliza ao mercado de consumo.

Nos últimos anos a inflação tem sido cada vez mais crescente, provocando redução do poder de compra do consumidor e consequentemente, do consumo. Com a ação do feirão do imposto, diversas lojas de rua, shoppings da cidade, restaurantes, deposito de gás cozinha, lojas de material de construção e muito mais estarão oferecendo as vantagens no feirão.

No sábado (28) a partir das 08h da manhã, o Posto Dallas localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, vai vender o litro da gasolina a R$ 3,99, para os primeiros 150 clientes até 20 litros por veículo.

A Cervejaria Caboca também vai aderir ao feirão e vai oferecer para seus clientes chopp sem imposto nesta quarta-feira (25) para dois produtos específicos da cervejaria localiza em Campina, no Boulevard Castilhos França.

O evento está sendo promovido, nacionalmente, pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE) e na Região Metropolitana de Belém, pelo conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (CONJOVE/ACP). A iniciativa já acontece a 20 anos

O conjove ACP disponibilizou no seu perfil oficial do Instagram a programação completa para está semana.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Reprodução dicasdenatalepipa