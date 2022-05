Inicia hoje o festival de concertos e masterclass na Fundação Carlos Gomes

Nesta quinta-feira (26) inicia o 1° Festival de Composição da Fundação Carlos Gomes, o festival terá uma programação especial de concertos e atividades didáticas. O evento é uma evolução da Mostra de Composição realizada na modalidade online no ano passado, quando alunos e professores do curso de composição e arranjo do Bacharelado em Música do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), se reuniram virtualmente.

Serão realizados seis concertos musicais com estreia de obras de compositores paraenses. Além das palestras e aulas o festival irá realizar o I Concurso de Composição Musical que irá premiar os três primeiros colocados. Uma iniciativa da valorização da musica erudita e os jovens compositores.

O evento é realizado pelo Governo do Pará, por meio da fundação Carlos Gomes. A programação oferece palestras, workshops e mesas redondas, aberta para estudantes de composição musical que desejam aprimorar seus conhecimentos na área.

Interessados em participar podem se inscrever, exclusivamente, via formulário online, disponível na bio do Instagram da Fundação Carlos Gomes – @fundaçãocarlosgomes.

Confira a programação completa

I Festival de Composição da Fundação Carlos Gomes

De 26 a 28 de maio

Apresentação de concertos, palestras, workshop e mesas redondas

Programação:

26.05.22

10h

Ettore Bosio

RECITAL DE PIANO

10h30

Ettore Bosio

MESA REDONDA

“O fazer composicional na contemporaneidade”

Participantes: Dr. Marcílio Onofre, Dr. Elder Oliveira, Me. Victor Dantas e Esp. Prof Rodrigo Ramos

14h

MASTERCLASS

Dr. Marcílio Onofre

19h30

Igreja de Santo Alexandre

CONCERTO DE ABERTURA

Orquestra Sinfônica Carlos Gomes

regente: Pedro Messias

e Resultado do I Concurso de Composição



27.05.22

10h

Sala Ettore Bosio

RECITAL DE CONTRABAIXO E VIOLÃO

10h30

Ettore Bosio

PALESTRA

Palestra Interação Compositor Interprete

Participantes: Ma. Natalia Pinheiro e Me. Victor Dantas

14h

Ettore Bosio

MASTERCLASS

Dr. Marcílio Onofre

18h

Sala Ettore Bosio

CONCERTO

Quarteto Carlos Gomes – Belém



28.05.22

10h

Ettore Bosio

RECITAL DO GRUPO DE FLAUTAS DOCES DA AMAZÔNIA

10h30

Ettore Bosio

PALESTRA

“Criação musical contemporânea: (con)vivendo entre o mundo das ideias e de suas possíveis realizações sonoras” Convidado: Dr. Marcílio Onofre

14h

Ettore Bosio

MASTERCLASS

Dr. Marcílio Onofre

19h30

Igreja de Santo Alexandre

CONCERTO DE ENCERRAMENTO

Banda Sinfônica Carlos Gomes

Regente: Victor Dantas.

Foto: Macio Ferreira / Ag.Pará