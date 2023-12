Iniciais de Pat Gelsinger estão gravadas em todas as CPUs Intel 386

Pat Gelsinger , atual CEO da Intel , começou na empresa como engenheiro e foi um dos principais responsáveis pelo projeto e desenvolvimento dos processadores Intel 80386. Contudo, além de conceber a estrutura e design dos transistores da CPU que consagrou a Intel no mercado, Pat inseriu suas iniciais no die dos processadores 386.

Pensando em uma analogia ao mundo das artes, é esperado que pintores e designers assinem suas obras, mesmo que discretamente. Naturalmente, não há como saber sem perguntar ao próprio CEO da Intel se ele acrescentou suas iniciais para assinar o projeto, se prevenir de tentativas de plágio ou apenas porque ele podia, mas fato é que ele ficou eternizado em todos os chips 386 produzidos de 1985 a 2007.

40 anos de história

Desde então, a trajetória de Pat e da própria Intel foram praticamente interligadas. O Intel 80386 foi o primeiro processador de 32-bits da empresa, sendo considerado “extravagante” na época, segundo Gelsinger.

No entanto, dobrar a capacidade de endereçamento de dados acabou sendo um ponto crucial para a evolução dos PCs domésticos. Tanto que, mesmo com todos os seus sucessores, do i486 ao Core 2 Duo, ele foi produzido até 2007 para diversos produtos, a maioria deles pré-montados dimensionados para usos específicos.

Pensando em uma mesma CPU, ainda que com diversos refreshes , o 386 é talvez o mais longevo da indústria. Foram 20 anos ininterruptos de dies com as iniciais de Pat gravadas, algo bastante simbólico, considerando que ao longo desse período ele também foi responsável por integrar diversas tecnologias aos chips Intel e concebeu os primeiros processadores Xeon para servidores.

Tendo saído da empresa em 2009, Gelsinger retornou em 2021, assumindo o cargo de CEO. Em 2023, a visão de Pat associada ao trabalho de milhares de outros engenheiros como ele culminou nos Intel Core Ultra e na estratégia de levar a Inteligência Artificial a todos os dispositivos, possivelmente um marco tão revolucionário para os PCs quanto a introdução dos CPUs de 32-bits, quase 40 anos depois.

