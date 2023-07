Iniciam as aulas práticas da Escola de Gastronomia, em Mosqueiro

“A gente fez vestibular para ter direito a estudar, ter uma graduação. E hoje nós estamos retornando e no momento mais grandioso”, declarou Jackelinne dos Santos Rodrigues, na manhã desta segunda-feira, 3, no espaço onde funcionou o Praia Bar, no bairro da Vila, no distrito de Mosqueiro. Ela é representante da turma de 43 alunos do curso superior de Tecnólogo em Gastronomia, realizado na bucólica, uma oportunidade possível, por meio da cooperação entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado.

O curso iniciou no dia 19 de março de 2022 e os alunos cursam o 3º de cinco semestres, já aproveitando parte do novo espaço para as aulas teóricas e práticas, especialmente. “Este foi um momento de balanço, de apresentação do espaço, de preparação para dois meses de aulas práticas e de planejamentos”, resumiu a secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes. O prédio estará pronto para inauguração no segundo semestre deste ano.

Restaurante-escola

Bruna Almeida da Silva, coordenadora do curso e professora da Universidade do Estado do Pará, reiterou para a turma: “Vocês estão sendo muito importantes dentro da história que está sendo construída”. Ela destacou o cuidado em selecionar professores, sendo todos gastrólogos, com pós-graduação e experiência na docência. A pesquisa tem sido fomentada por meio de projetos de iniciação científica, com garantia de bolsa. E agora a extensão ganhará força com o restaurante-escola.

Alianças

O arco de alianças tem se ampliado para garantir qualidade ao projeto, alinhado ao selo de Cidade Criativa da Gastronomia, entregue pela ONU a Belém. Jurandir Novaes afirma, que junto com a Semad e a Universidade Livre da Amazônia (Ulam), estão ainda a Secretaria Municipal de Educação (Semec), a Administração de Mosqueiro (Admos) e a Fundação de Assistência ao Estudante (Fmae).

Por parte do Estado, estão a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e a Universidade do Estado do Pará (Uepa), que ministra o curso, além da Associação de Procuradores do Município. A secretária celebra a construção paulatina da Escola de Gastronomia, um lugar de formação para a comunidade e servidores municipais.

Texto: Erika Morhy

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semad