Iniciativa incentiva jovens espíritas a doarem sangue na pandemia

Para a doação de sangue no Hemopa, todos os protocolos sanitários contra o novo coronavírus são adotados, em especial o de se evitar aglomeração de pessoas

Jovens de casas espíritas de Belém e Ananindeua são mobilizados pela Coordenadoria de Juventude (Cojuv) da União Espírita Paraense (UEP) para, neste sábado (24), das 9 às 12h, concretizarem um ato de amor ao próximo: doar sangue na sede da Fundação Hemopa, em Belém. A iniciativa faz parte do projeto Sou Jovem Espírita Pará (SJE/Pa), da Cojuv/UEP, e conta com o protagonismo de integrantes de Juventude de centros nesses dois municípios da Grande Belém.

“A mobilização das pessoas começou há duas semanas, e a meta é de termos 50 jovens doando sangue no sábado; o nosso público-alvo na campanha são os jovens, mas ela está aberta aos interessados em contribuir com essa ação”, ressalta Hiago Soares Teixeira, de 20 anos, estudante de Medicina e membro da Cojuv e do SJE/Pa.

“Essa oportunidade da doação é um momento de caridade, de alguma foma, ajudar a salvar vidas; é um ato de amor, um passinho para se oferecer o que se tem ao próximo”, destaca Hiago.

O afeto também comparecerá à sede do hemocentro, uma vez que os jovens e interessados em doar sangue irão dispor de acolhida com direito a café quente, violão e canto. A campanha, com chamamento por meio das redes sociais, partiu da professora Paula Frade, da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Paula trabalha como voluntária no centro espírita Caminheiros do Bem, que contatou com o SJE/Pa para checar se os jovens do Movimento Espírita do Pará (Movesp) poderiam contribuir com doação de sangue ao Hemopa. Os alunos da professora haviam doado recentemente e, por isso, têm de cumprir prazo para novas doações.

Esta será a primeira vez que o Sou Jovem Espírita Pará vai promover a doação de sangue. No entanto, o gesto envolve jovens da Equipe Alegria, da UEP, que já têm auxiliado a quem necessita de plasma sanguíneo para se fortalecer em unidades de atendimento médico.