Iniciativa oferece apoio jurídico e psicológico gratuitos a mulheres vítimas de violência no Pará

Com uma equipe multidisciplinar, a iniciativa paraense ‘Entre Elas’ oferece apoio psicológico, jurídico e social gratuitos a mulheres que sofrem violência. Desde a criação, em 2020, o programa já atendeu 5.686 vítimas.

“Foi desesperador. O meu cabelo caiu todo de tanta ansiedade. Fiquei com buracos na cabeça. Estava em um estado que eu não conseguia dormir”, relatou uma das assistidas pelo programa, que preferiu não se identificar.

Ela foi vítima de violência sexual e encontrou no ‘Entre Elas’ o amparo necessário para denunciar e tratar os traumas.

A iniciativa oferece atendimento humanizado, cursos e oficinas para que a mulher em situação de vulnerabilidade social tenha condições de acesso ao mercado de trabalho para garantir a autonomia financeira, como informou Alberto Teixeira, presidente da Fundação ParáPaz, parceira do ‘Entre Elas’.

O programa também encaminha mulheres de 14 a 24 anos para o primeiro emprego, além de levar cidadania, saúde, assistência social e fomento ao empreendedorismo.

“A equipe me abraçou com empatia, acolhimento e amor. Tive orientação jurídica e apoio psicológico. Depois de muita luta, nós conseguimos vencer. No último mês de dezembro, viramos o ano respirando novos ares, porque a prisão preventiva saiu. Por isso sou muito grata”, pontuou a mulher assistida pela iniciativa.

Serviço

Canal de Atendimento ‘Entre Elas’: (91) 98510-8599

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (para emergências, o canal também funciona aos sábados e domingos).

Atendimento presencial: Fundação ParáPaz – Avenida João Paulo II, nº 632, bairro do Marco, Belém.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Agência Pará