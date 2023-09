“Inova Servidor” finaliza período de inscrições com 38 projetos

O programa de valorização de projetos inovadores implementados no serviço público, “Inova Servidor”, finalizou as inscrições no último domingo (10) e contou com o maior número de propostas desde a primeira edição, em 2020: 38 iniciativas inovadoras, que já estão sendo colocadas em prática nos órgãos da administração pública.

Na sua quarta edição, o programa de valorização da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) busca estimular a atuação integrada de servidores públicos, incentivando a implementação de projetos inovadores nos serviços prestados pelo governo estadual que melhorem o atendimento à sociedade. Este ano, o tema proposto é “Potencializando a cultura de inovação”.

“Os projetos demandam pelo menos seis meses de implementação para serem considerados válidos de acordo com o edital. Então, recebermos quase 40 inscrições, o maior número desde 2019, demonstra que a cultura de inovação está cada vez mais consolidada no estado”, destaca Helvio Arruda, diretor geral da Escola de Governança.

O resultado da etapa de validação da inscrição será divulgado até o dia 13 de setembro e a divulgação do resultado da etapa Avaliação Classificatória ocorrerá no dia 18 de setembro.

“Canta Servidor” – O segundo programa de valorização da Escola já está com as inscrições abertas. Servidores públicos estaduais e municipais que cantam, tocam e compõem já podem se inscrever para a 5ª Mostra de Música Canta Servidor, até o dia 1º de outubro, por meio de um formulário eletrônico disponível no site da EGPA (egpa.pa.gov.br), onde também está disponível o edital completo do concurso.

