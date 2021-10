Inovação tecnológica é um dos temas da EXPOSIBRAM que acontece nesta terça-feira

A Feira Exposibram – Expo & Congresso Brasileiro de Mineração será realizado no período de 5 a 7 de outubro, das 9h as 18h de online, é o segundo ano consecutivo que o evento utiliza de recursos online para expor produtos e projetos, com o objetivo de abrir bons espaços de negócios no setor.

O evento será composto por palestras técnicas, minicursos, lives do setor mineral, rodadas de negócios e Feira Virtual com expositores do setor, reunindo grandes nomes do segmento mineral. O Governo do Pará será representado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) que irá estar entre as expositoras da Feira Virtual.

O evento também contará com debate de especialistas internacionais em mineração e setores afins sobre o contexto político e socioeconômico global e os desafios do setor mineral.

Foto: Jackson Romanelli/ Infinito