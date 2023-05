Inquérito da PF desmente acusações falsas de que a BBF pratica crime ambiental no Acará

Mais uma mentira contada por Paratê Tembé e seus comparsas chega ao fim. Após inúmeras falsas acusações feitas por invasores indígenas e quilombolas, apoiados pelo procurador Felipe Palha, a reportagem teve acesso ao Inquérito Policial 1035068-94.2022.4.01.3900, que periciou suposta acusação de crime ambiental em áreas no entorno das operações do Grupo BBF (Brasil BioFuels), na região do Acará. As informações foram divulgadas pela Coluna do Dutra.

Durante mais de um ano, a empresa foi vítima de fake news e falsas acusações criminosas de Paratê Tembé e Lucio Tembé, que num esquema articulado, envolveu também ONGs para disseminar notícias mentirosas acerca da atuação do Grupo BBF no Pará. Sem se importarem em fazer uma correta e imparcial investigação, dezenas de notícias mentirosas foram publicadas contra a empresa. O que não pode ser desprezado, em nome da ética e do bom jornalismo, é o fato de os profissionais de comunicação envolvidos não terem se aprofundado tecnicamente nas alegações apresentadas e tampouco tiveram interesse em esclarecer os fatos envolvendo Paratê e Lucio Tembé em sua atuação criminosa no Estado do Pará. Antes mesmo da conclusão da perícia, saíram lançando, escrevendo e divulgando acusações caluniosas de forma precipitada contra a empresa.

No inquérito, conduzido pela Polícia Federal, foram colhidas amostras de água em 11 pontos distintos, nas localidades indicadas pelos próprios indígenas Tembé, e que foram periciadas pela Polícia Federal e pelo Instituto de Criminalística Evandro Chagas (referência no Brasil). A conclusão da perícia foi taxativa no sentido de não haver poluição ambiental e/ou contaminação por agrotóxico nas localidades e que existe, apenas e em grande quantidade, a contaminação por coliforme fecais humanos e animais que vivem no local. A conclusão do laudo elimina de vez qualquer acusação mentirosa realizada contra a empresa e seu processo sustentável de atuação no Estado.

ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL

Para apoiar o entendimento deste tema, o Grupo BBF comunicou em nota que utiliza em suas operações o processo de fertirrigação, método 100% natural e orgânico. A água do cozimento dos frutos de dendê, que é rica em vitaminas e nutrientes, retorna pela fertirrigação às áreas de plantio, como uma alternativa sustentável para os tratos culturais necessários da palma. A empresa ainda reforça que repudia as declarações mentirosas que visam manchar sua reputação e que está tomando as medidas jurídicas cabíveis neste caso.

Imagens: