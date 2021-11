Inquérito do TSE pode deixar Bolsonaro inelegível em 2022

Nesta quarta-feira (3), o ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STF), falou que o presidente Jair Bolsonaro pode ficar inelegível em 2022. De acordo com ele, a punição seria uma das consequências de um inquérito que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e trata de críticas feitas por Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro.

O assunto foi abordado durante uma entrevista do ministro ao programa Em Foco, da GloboNews.

– O que vai ser feito dele [inquérito] depende das provas. Um dos caminhos é converter esse inquérito administrativo em inquérito judicial e, a partir daí, apurar o cabimento de candidatos que se apresentem com registro no momento do registro. Então, pode ser que o ministro Campbell, no futuro, converta esse inquérito administrativo em inquérito judicial e, a partir daí, ter elementos para o colegiado avaliar o indeferimento de registro de candidatura – explicou.

O inquérito foi aberto em agosto e apura críticas feitas por Bolsonaro às urnas eletrônicas.

Luis Felipe Salomão deixou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana passada.

Fonte: Pleno News