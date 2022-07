inquérito é aberto para investigar morte de criança em Urumajó, Bragança

Uma criança do sexo masculino morreu ao cair da carrocinha puxada por um trator na localidade de Urumajó, às margens da Rodovia PA-108, em Bragança, no nordeste do Pará, a 240 quilômetros de Belém.



O acidente aconteceu ontem, sexta-feira, 22, e hoje a Polícia se pronunciou oficialmente informando da abertura de uma investigação para alurar os fatos.



A criança caiu da carrocinha quando o trator, conduzido por um familiar, passou por um buraco.



A vítima foi parar sob os rodados do veículo e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal Renato Chaves em Castanhal e sepultado neste sábado, 23.



A polícia não divulgou o nome do condutor dovtrator nem de testemunhas.



Imagem: Polícia Civil