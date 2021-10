Inscrição para atividades esportivas inicia hoje na Usina da Paz no Icuí-Guajará

Hoje começa as inscrições para crianças, jovens e adultos que pretendem participar das modalidades esportivas que acontece na usina da paz do IcuÍ-Guajará, em Ananindeua, a partir do próximo dia 15 de outubro.

As inscrições acontecem na escola estadual Maria de Nazaré Marques Rios, na Rua São Pedro, Quadra 06, próximo a Rua Santa Fé. O horário de atendimento para hoje é das 14h às 17h, já na quarta-feira (06) será das 09h às 17h, e no último dia de inscrição que acontece na quinta-feira (07), será das 09 ás 12h. É necessário levar documentos de RG e CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento para realizar as inscrição.

As modalidades oferecidas são nas categorias de ginastica, natação, balé, ritmos, hip hop, futsal, voleibol, basquete, judô, Karatê, boxe e handebol, entre outras modalidades. As atividades também serão ofertadas para pessoas com deficiência.

A usina da paz é um projeto integrado no programa estadual “Territórios Pela Paz” (TerPaz) do Governo do Pará, coordenada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) em parceria com a iniciativa privada, a meta do estado é a construção de 10 Usinas, na região metropolitana de Belém e no sudeste paraense.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Para