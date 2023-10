Inscrições abertas para escolinha de futebol gratuita da CBF 

O Projeto Gol do Brasil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), prorrogou as inscrições para antigos e novos alunos que tem até a próxima quinta-feira, dia 19, para realizar as matrículas.

A iniciativa é destinado para crianças e jovens da rede pública de ensino, de 6 a 17 anos, de ambos os sexos, que residem nos bairros próximos ao local das aulas. Nesta edição do projeto estão sendo disponibilizadas 240 vagas, que serão distribuídas nos turnos manhã e tarde. Mais do que ser projeto de futebol, o Gol do Brasil tem o objetivo de ensinar valores aos alunos.

Aulas semanais – As atividades de futebol serão às terças e quintas, no Campo do Ceju, localizado na área do estacionamento do Novo Mangueirão. No turno da manhã será no horário de 8h30 às 9h30 para alunos de 06 a 11 anos e de 9h30 às 10h30 para alunos de 12 a 17 anos. Já no turno da tarde, será realizado no horário de 15h às 16h para a faixa etária de 12 a 17 anos e no horário de 16h às 17h para alunos de 06 a 11 anos.

Documentação – Os pais ou responsáveis devem apresentar a declaração de matrícula na rede pública de ensino, atestado médico, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e cópias do RG e CPF.

Inscrições – As inscrições gratuitas podem ser feitas para antigos e novos alunos até o dia 19 de outubro, na sede da Seel, localizada na Av. Augusto Montenegro, km 3, S/N, Mangueirão. O horário de atendimento é das 9h até às 15h.

Foto: Divulgação