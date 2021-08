Inscrições abertas para o circuito de skate em Castanhal

A secretaria de esporte e lazer (Seel) irá promover o circuito seel de skate street, que tem como objetivo socializar o esporte e de movimentar as modalidades esportivas, dando espaço para os atletas paraenses.

O evento será realizado no município de Castanhal, no Nordeste do Pará, que acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto as 9h, e contará com a presença de skatistas renomados no cenário brasileiro. As inscrições estão abertas na modalidade mirim, iniciante, feminino, amador e master, para se escrever é necessário entregar um pacote de fralda geriátrica que serão doadas para a casa da fraternidade.

Foto: info escola