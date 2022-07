Inscrições abertas para o edital com foco na agricultura familiar e empreendedorismo em Barcarena

O Projeto Tipitix que busca contribuir com o cenário de negócios locais em Barcarena, no Pará, lança a chamda para o seu terceiro Ciclo de Desenvolvimento de Negócios, que irá oferecer um conjunto de serviços e soluções para 10 empreendedores, individuais ou em grupo.

O projeto é realizado pelo Fundo de Sustentabilidade Hydro (FSH) e pela Fundação Mitsui Bussan do Brasil, com execução do Instituto Peabiru, e tem o objetivo de promover a cultura empreendedora e valorizar a cultura local, contribuindo para o desenvolvimento da economia de base comunitária.

Interessados devem realizar sua inscrição até o dia 1 de agosto pelo site https://www.tipitix.com.br/. Podem participar desta seleção produtores ou membros de grupo de produtores da agricultura familiar de Barcarena; empreendedores do município ligados ao mundo agricultura familiar; indivíduos, grupos ou organizações comunitárias de Barcarena com uma ideia de negócio ou que já possuem um produto ou um serviço importante para a cadeia de valor da agricultura.

Atualmente o Tipitix atende cerca de 20 agricultores familiares, beneficiando mais de 200 pessoas. São eles produtores da mandioca e seus derivados, frutas, verduras, hortaliças e diversos outros produtos de mais de 20 comunidades rurais de Barcarena (PA).

Foto: Reprodução site