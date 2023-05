Inscrições abertas para Primeira Corrida Ecológica de Marituba

Estão abertas as inscrições para a Primeira Corrida Ecológica de Marituba. A corrida tem como objetivo conscientizar e sensibilizar a população a respeito da importância das árvores para o equilíbrio da vida e bem-estar de todos. As inscrições para o evento seguem até o dia 1 de junho.

A corrida acontece no próximo dia 4 de junho e terá um percurso de 6 km com concentração e saída na Estrada da Pirelli, Rua Imperial, a partir das 5h30 e chegada no mesmo local. O evento irá premiar com R$ 500,00 reais para o primeiro lugar, R$ 300, 00 para o segundo lugar e R$ 200,00 para o terceiro lugar.

Para se inscrever na Primeira Corrida Ecológica de Marituba o competidor, maior de maior de 18 anos, deve acessar o site Chip Belém e realizar sua inscrição. O evento terá ingresso solidário, desta forma, o participante não irá pagar um valor em dinheiro pela inscrição, apenas 5kg de ração para pets (cães ou gatos).

O kit para a corrida será entregue nos dias 2 e 3 de junho no Polo Ambiental. Para receber o kit o competidor deve levar o comprovante de inscrição e 5kg de ração para pets ao Polo Ambiental.

A Primeira Corrida Ecológica de Marituba irá abrir a programação da Semana do Meio Ambiente 2023 que contará com uma grande programação de conscientização para o combate a poluição com tema: O Combate à poluição Plástica.

O evento é promovido pela Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE:

Domingo: 04 de junho

1° Corrida Ecológica

horário: 5:30

Segunda-feira: 05 de junho

Aproveitamento de resíduos sólidos par iniciantes no empreendimento ambiental: Escola Santo Amaro, turmas 6° e 7° ano.

horário: 09:00

Teatro com temática ambiental (coleta seletiva): Escola São José, 3° e 4º ano.

horário: 09:00

Contação de história do mundinho reciclar faz parte: Escola Tânia Matos, Pré I e Pré II.

horário: 09:00

Contação de história do mundinho reciclar faz parte: Escola Lar Criança Esperança, Pré I e Pré II.

horário: 14:00

Confecção de tapetes com artesã: Escola Paulo Freire, turma EJA.

horário: 19:00

‌ Terça-feira: 06 de junho

Aproveitamento de resíduos sólidos para iniciantes no empreendedorismo ambiental: Escola Santa Lúcia, turma EJA.

horário: 09:00

‌Contação de história do mundinho reciclar faz parte: Escola Mundo Mágico, Pré I e Pré II.

horário: 09:00

Contação de história do mundinho reciclar faz parte: Escola José Felipe Santiago, Pré I e Pré II.

horário: 14:00

Confecção de sacolas ecobag – feitas com saca de ração: Escola Rosário, turma EJA.

horário 19:00

‌ Quarta-feira: 07 de junho

1° feira de Educação Ambiental de Marituba (FEAMA): Praça Matriz de Marituba.

horário: 08:00

Foto: Reprodução Adobe