Inscrições abertas para Programa de Voluntariado da Copa do Mundo de 2022, no Qatar

O processo de inscrição para voluntárias e voluntários para a Copa do Mundo da FIFA de 2022 foi aberto oficialmente nesta terça-feira, com 20 mil vagas disponíveis para pessoas de todo o mundo participarem do torneio.

O lançamento do Programa de Voluntariado foi marcado por um evento brilhante no anfiteatro de Katara, em Doha, onde 3.500 candidatos em potencial foram recebidos por convidados especiais, incluindo Sua Excelência Sheikha Hind Bint Hamad Al Thani, Sua Excelência Salah Bin Ghanem Al Ali, Ministro do Esporte e Juventude, Sua Excelência Hassan Al Thawadi, Secretário Geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado, o Presidente da FIFA, Gianni Infantino, e a Secretária Geral da FIFA, Fatma Samoura. O ex-jogador australiano Tim Cahill, Embaixador do Legado do Qatar, também participou do evento.

O Programa de Voluntariado da Copa do Mundo da FIFA de 2022 – o maior programa de voluntariado da história do Qatar – visa reunir pessoas por meio do futebol para realizar a primeira Copa do Mundo da FIFA no Oriente Médio e no mundo árabe, celebrando o amor pelo jogo e mostrando o verdadeiro espírito do Qatar. O programa colocará 20 mil voluntários apaixonados no centro das operações do torneio e criará um orgulhoso legado de voluntariado na região.

– Esta é a primeira Copa do Mundo da FIFA desse tipo. A primeira em nosso belo país e região. Queremos usar o poder do futebol para abrir as portas para um mundo de experiências incríveis – disse Hassan Al Thawadi, Secretário Geral, que completou:

– Esta edição da Copa do Mundo da FIFA é uma oportunidade incrível de compartilhar a identidade única do Qatar e criar experiências que conectam uma comunidade global. Nossos voluntários são o coração e a alma de tudo. São o sorriso acolhedor, a mão amiga, a voz animadora. Eles compartilham nosso orgulho, compartilham nossas tradições e ajudarão a criar um legado duradouro para nosso país, para o Oriente Médio, para a Ásia e para o mundo.

Como funciona



A partir de 21 de março, voluntários de todas as origens e com qualquer nível de experiência podem se inscrever para fazer parte do torneio através do site volunteer.FIFA.com. As inscrições estão abertas a todos, para todos os países. Falar inglês é um requisito, e algum conhecimento do idioma árabe é considerado um trunfo.

O Programa de Voluntariado procura especialmente solucionadores de problemas confiáveis com habilidades interpessoais e capacidade de aprender rapidamente. Habilidades de comunicação, liderança, linguagem e trabalho em equipe serão úteis. Em troca, os participantes receberão oportunidades, habilidades e ferramentas para apoiar o torneio.

A Copa do Mundo da FIFA de 2022™ acontecerá de 21 de novembro a 18 de dezembro, mas algumas funções entre os voluntários começarão a partir de 1º de outubro. Voluntários de todo o planeta estarão no centro das operações do torneio, fornecendo suporte em 45 áreas funcionais em locais oficiais e não oficiais, como estádios, locais de treinamento, aeroporto, zonas de fãs, hotéis e centros de transporte público.

Requisitos e processo seletivo



Todos os voluntários devem:

● Ter 18 anos ou mais em 1º de outubro de 2022. Não há limite máximo de idade.

● Falar inglês – árabe ou idiomas adicionais é um diferencial.

● Ter disponibilidade para compromisso mínimo de dez dias durante o torneio.

Os candidatos pré-selecionados participarão de uma avaliação e de uma entrevista. Todos os voluntários selecionados receberão treinamento, além de um uniforme adidas de edição limitada, além de uma refeição durante o turno e acesso gratuito ao transporte público.

Foto: Reprodução guiadoqatar

Fonte: site lance