Inscrições aos processos seletivos de graduação a distância da Uepa terminam nesta quinta-feira

São ofertadas 400 vagas para os cursos de graduação em Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa e Licenciatura em Matemática, em dez polos no interior do Pará.

Prosseguem até às 23h59 desta quinta-feira (15) as inscrições para os processos seletivos de modalidade a distância da Universidade do Estado do Pará (Uepa). São ofertadas 400 vagas para os cursos de graduação em Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa e Licenciatura em Matemática, em dez polos no interior do Pará. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.

Das vagas ofertadas, 60% (240) são destinadas aos candidatos que estejam na função docente em escolas públicas, nas esferas municipais e estaduais de ensino, que não possuem formação superior ou que não tenham formação na área em que atuam. Os outros 40% (160) são para candidatos que concluíram o ensino médio em 2020 e participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 ou 2020.

As vagas são ofertadas nos polos de Canaã dos Carajás, Capitão Poço, Muaná, Pacajá e São Sebastião da Boa Vista, para o curso de Licenciatura em Letras, e em Cachoeira do Arari, Dom Eliseu, Muaná, Pacajá e Ponta de Pedras para os interessados no curso de Licenciatura em Matemática.

A oferta dos cursos é possível devido à Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa que apoia instituições públicas de ensino superior a oferecerem cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de educação a distância (EaD).

A classificação dos candidatos docentes será feita por meio de documentação comprobatória de atuação como professor e de experiência profissional na área. A ordem será definida conforme a maior pontuação com Atuação Docente e, em caso de empate, o critério será a maior idade. Para os candidatos do Acesso Enem, a classificação será feita de acordo a maior média aritmética das notas obtidas pelo candidato no Enem, além do bônus de 10% para candidatos que tenham declarado ter concluído a última série do ensino médio no Pará.

Segundo o cronograma dos editais, os candidatos inscritos, não contemplados com a isenção, poderão pagar a taxa inscrição até 16 de julho. Para os candidatos do Edital 34/2021, o período para confirmação de inscrição e comunicação sobre possíveis problemas é entre os dias 21 e 22 de julho. O resultado preliminar da prova de títulos será divulgado em 5 de agosto, com o período de 6 a 7 do mesmo mês para envio de recursos.

Para os interessados no Prosel UAB 2021/Acesso Enem, a divulgação da confirmação de inscrição também será no próximo dia 21. A partir dessa data, até 27 de julho, os interessados podem verificar a inscrição e comunicar sobre algum problema na solicitação. O resultado definitivo dos dois processos deve ser divulgado em 13 de agosto.