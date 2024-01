Inscrições do CNH Pai D’égua terão atendimento itinerante em Belém

As inscrições para o Programa Social CNH Pai D’égua iniciam na próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro, para as pessoas que residem em Belém. As inscrições devem ser feitas de forma online, exclusivamente pelo site do programa (www.chppd.detran.pa.gov.br). O programa garante a pessoas carentes realizar o processo de habilitação de forma totalmente gratuita.

Os interessados que não têm acesso à internet terão à disposição três carretas disponibilizadas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Os veículos ficarão do dia 29 de janeiro até o dia 7 de fevereiro nos seguintes locais: em Belém na Praça Dom Pedro II, em frente à Prefeitura de Belém; em Mosqueiro na Praça do Carananduba; e em Outeiro, no Pistão da Água Boa. Nesses locais, os interessados devem levar toda a documentação prevista no edital para realizar a inscrição.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, explica que nesta data, as carretas itinerantes do CNH Pai D’égua estarão paradas em pontos de apoio da cidade e alguns distritos com maior densidade populacional para receber as inscrições presenciais. “As carretas são uma novidade desta edição do programa e já a partir do dia 29 estaremos inicialmente na Praça Dom Pedro II, além dos distritos de Mosqueiro e Outeiro, com toda a equipe para dar suporte no momento das inscrições dos candidatos que não têm acesso à internet”, detalha.

A diretora ressalta que o atendimento presencial nas carretas é uma exceção somente para o público com grande dificuldade de acesso à internet, já que as pessoas que não possuem esse impedimento devem acessar a inscrição online, que é totalmente segura, rápida e prática. O Detran ressalta que nesta primeira etapa das inscrições o atendimento é voltado apenas para as pessoas que residem em Belém, e que os candidatos devem acessar a área do site do programa informando somente os dados pessoais e informações solicitadas, ou seja, ainda não será necessário o envio de documentos comprobatórios.

Já o candidato que procurar as carretas itinerantes deve levar, no ato da inscrição, documento de identidade com foto e CPF, comprovante de residência atualizado, número do NIS e CNH impressa para casos de adição e mudança de categoria, além de contato de telefone e e-mail. Nesses pontos, o horário de atendimento nas carretas será de 8h às 18h.

O programa – O CNH Pai D’égua é um programa do Governo do Estado, coordenado pelo Detran, voltado para pessoas de baixa renda e que garante a emissão de Carteira Nacional de Habilitação totalmente gratuita. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria. Serão aceitas pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) até setembro de 2023, com 18 anos completos e que tenham concluído o ensino fundamental. Este ano, 60 mil vagas estão sendo disponibilizadas para todos os 144 municípios.

Os interessados em participar do CNH Pai D’égua devem acessar o site do programa, ler todo o edital e atentar para o município onde mora, a região de abrangência e o período de inscrição para cada localidade.

Serviço:

Carretas Itinerantes do CNH Pai D´égua

29 de janeiro a 7 de fevereiro

Horário: 8h às 18h

Locais: Belém (Praça Dom Pedro II, próximo ao Ver-o-Peso)

Mosqueiro (Praça do Carananduba)

Outeiro (Pistão da Água Boa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação