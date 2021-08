Inscrições para a segunda fase do Programa Fundo Esperança se iniciam nesta sexta-feira (13)

O Governo do Pará dá início hoje à nova fase do Fundo Esperança 2021. Dessa vez, o financiamento atenderá a micro e pequenas empresas do setor de transformação e cooperativas de trabalho, transporte e agricultura familiar. A reabertura das inscrições ocorre nesta sexta-feira (13), e podem ser realizadas no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará (Sedeme) e no portal do Banco do Estado do Pará (Banpará). A proposta do programa é proporcionar uma cota dos recursos do Fundo a empreendedores das 12 regiões de integração do estado.

“O Pará recebeu uma injeção de R$ 500 milhões direcionados ao governador Helder Barbalho para subsídio de projetos econômicos que envolveram desde auxílios a trabalhadores autônomos em municípios afetados com as restrições e lockdown a até financiamento e empréstimos por meio do Banpará para estabelecimentos comerciais de diversos setores. O financiamento do ‘Fundo Esperança’, por exemplo, e o auxílio do programa ‘Incentiva mais Pará’ garantiram aporte financeiro para milhares de trabalhadores e empresários afetados pela pandemia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), José Fernando Gomes Júnior.

De acordo com a coordenadora dos programas econômicos na Sedeme, Raquel Albuquerque, o Governo do Pará busca alavancar o setor produtivo durante essa nova fase de empréstimos. “Nós analisamos como foi distribuído o Fundo Esperança na primeira fase e observamos que o setor da indústria da transformação precisa também deste financiamento, e como é um setor estratégico, nós avaliamos priorizá-lo nesta etapa. As cooperativas, também, são prioridade nesta”, explica a técnica da equipe de governo.

Balanço

Durante a primeira fase do Fundo Esperança 2021, o Governo do Pará disponibilizou, de março a junho, R$ 135 milhões para cerca de 47 mil empreendedores paraenses. Esses beneficiários não poderão ser contemplados nesta segunda fase.

O limite do valor do financiamento para microempresas é de até, R$ 10 mil, e de R$ 15 mil para empresas de pequeno porte e cooperativas de trabalho, agricultura familiar e transporte. “É necessário que o CNPJ dessas entidades empresariais esteja ativo na Receita Federal e as empresas precisam ter sido constituídas até o dia 4 de março de 2021”, destaca a coordenadora Raquel Albuquerque.

Os empreendedores que tiverem suas propostas aprovadas poderão comparecer, em qualquer agência do Banpará, portando a documentação comprobatória para a contratação do financiamento conforme calendário estabelecido pelo mês de constituição do CNPJ:

Mês de constituição (Pessoas Jurídicas) / Data de Pagamento

Janeiro | Fevereiro: 16 de agosto

Março | Abril: 17 de agosto

Maio | Junho: 18 de agosto

Julho | Agosto: 19 de agosto

Setembro | Outubro: 20 de agosto

Novembro | Dezembro: 23 de agosto

Confira a relação de documentos exigidos para microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativas, no momento da contratação:

a) Documento de identificação da pessoa jurídica (Certificado do CNPJ, Contrato Social, Estatuto Social, Ata de Constituição) de acordo com o porte da empresa;

b) Comprovante de domicílio da pessoa jurídica;

c) Documento de identidade oficial com foto do(s) sócio(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica;

d) Comprovante de residência no nome do (s) sócio (s);

e) Caso não haja comprovante de residência no nome do (s) sócio (s), deverá ser apresentada Declaração de Residência.

O Fundo Esperança possui juros subsidiados de 0.2% ao mês, juros considerado relativamente baixo se comparado ao juros de outras linhas de crédito e o prazo de pagamento que é de 36 meses, com carência de 180 dias para pagar a primeira parcela.

Serviço:

Para mais informações basta enviar um e-mail para o fundoesperanca@sedeme.pa.gov.br ou entrar em contato pelo WhatsApp Fundo Esperança, o (91) 98466-6404.

Para se inscrever, acesse o site da Sedeme: https://www.sedeme.pa.gov.br/fundo-esperanca

Por Igor Fonseca (SEDEME)

Fonte: Agência Pará

Foto: Pedro Guerreiro / Ag.Pará