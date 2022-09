Inscrições para colégios militares segue até a próxima quinta-feira (29)

Aos estudantes que têm interesse em ingressar no colégio militar, é bom ficar atento ao prazo de inscrição para o concurso do Exército com 390 vagas para admissão nos 14 colégios militares do Brasil mantidos pela instituição estão abertas até a próxima quinta-feira (29).

No Pará, estão sendo ofertadas 25 vagas para o 6° ano do ensino fundamental e 05 vagas para o 1° ano do nível médio. O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) é responsável por organizar a seleção.

Para realizar as inscrições, basta acessar a internet através do site do CMB ou de forma presencial, diretamente no Comando do Colégio Militar de cada Estado.

Veja os requisitos para disputar as vagas:

Ser brasileiro;

Ter concluído, ou em andamento com o 5º ano do ensino fundamental (para concorrer às vagas no 6º ano), ou o 9º ano do ensino fundamental para quem deseja disputar as vagas do 1º ano;

Para candidatos ao 6º ano do ensino fundamental: ter idade de 13 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula, ou completar 10 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula;

Para candidatos ao 1º ano do ensino médio: ter idade de 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula, ou completar 14 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula;

Não ter sido excluído, por medida disciplinar, de Colégio Militar;

Possuir documento de identidade e CPF.

As vagas serão preenchidas nos Colégios Militares nas seguintes capitais: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Salvador, Recife, Campo Grande, Santa Maria, Curitiba, Juiz de Fora, Belém e São Paulo.

Os candidatos da seleção do Exército às vagas nos Colégio Militares serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Exame Intelectual (EI), que consiste em realização de prova, de caráter eliminatório e classificatório;

Revisão Médica e Odontológica, com caráter eliminatório;

Comprovação dos Requisitos Biográficos, com possui caráter eliminatório.

Confira mais detalhes aqui.

Foto: Maycon Nunes / Agência Pará